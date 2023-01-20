На Крещение липчанин едва не замёрз у храма

Мужчину доставили в больницу с обморожениями.

В ночь с 18 на 19 января с 23:00 до 03:00 в 23 храмах Липецка проходила служба, посвящённая православному празднику Крещения Господня. По данным пресс-службы мэрии и полиции, всего на службу пришли более 8 тысяч человек.



Один из прихожан едва не замёрз у Храма Иверской иконы Божией Матери на улице Артёмова. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, пожилой мужчина (липчанину около 80 лет) пошёл на службу и ему стало плохо. Тогда пенсионер присел отдохнуть у храма. И просидел так очень долго, пока на него не обратили внимание прохожие и на вызвали «Скорую помощь».



Пенсионера госпитализировали с обморожениями рук и ног первой степени, но отзывчивые липчане вовремя пришли ему на помощь — ампутация кистей и стоп мужчине не грозит.