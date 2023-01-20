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В Нижнем Тагиле мужчина потерял сознание и едва не утонул в крещенской купели
Молодой человек начал спускаться в купель, когда внезапно потерял сознание, упал и начал тонуть.
В Нижнем Тагиле мужчина едва не утонул во время омовения в крещенской купели, - передает РЕН ТВ.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 18 января на Тагильском пруду.
Мужчина начал спускаться в купель, когда внезапно потерял сознание, упал и начал тонуть. На помощь бросились очевидцы и за считанные секунды вытащили пострадавшего на берег.
Через некоторое время он пришел в себя.
Отмечается, что инцидент произошел вечером 18 января на Тагильском пруду.
Мужчина начал спускаться в купель, когда внезапно потерял сознание, упал и начал тонуть. На помощь бросились очевидцы и за считанные секунды вытащили пострадавшего на берег.
Через некоторое время он пришел в себя.