В России

сегодня, 11:56

В Нижнем Тагиле мужчина потерял сознание и едва не утонул в крещенской купели

132
#крещенские купания

Молодой человек начал спускаться в купель, когда внезапно потерял сознание, упал и начал тонуть.

В Нижнем Тагиле мужчина едва не утонул во время омовения в крещенской купели, - передает РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 18 января на Тагильском пруду.

Мужчина начал спускаться в купель, когда внезапно потерял сознание, упал и начал тонуть. На помощь бросились очевидцы и за считанные секунды вытащили пострадавшего на берег.

Через некоторое время он пришел в себя.
132
#крещенские купания

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Приморье потушили крупный пожар на складе алкогольной продукции
#пожар #склад
В Приморье потушили крупный пожар на складе алкогольной продукции

31 минуту назад

В России
Суд признал геноцидом массовые убийства на Ставрополье в годы Великой Отечественной войны
#геноцид #суд #война
1
Суд признал геноцидом массовые убийства на Ставрополье в годы Великой Отечественной войны

сегодня, 11:15

В России
В Госдуме разработали закон о запрете коллекторской деятельности в РФ
#коллекторы #запрет
В Госдуме разработали закон о запрете коллекторской деятельности в РФ

сегодня, 10:29

В России
Поток российских туристов на Мальдивы и в Таджикистан вырос вдвое
#туризм #туристы
Поток российских туристов на Мальдивы и в Таджикистан вырос вдвое

сегодня, 09:46

В России
Игорь Акинфеев высказался о возможном переходе РФС в Азию

сегодня, 09:23

В России
В Госдуму внесены поправки о повышении уровня правовой помощи россиянам за рубежом
#правовая помощь
В Госдуму внесены поправки о повышении уровня правовой помощи россиянам за рубежом

вчера, 18:00

В России