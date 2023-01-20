27 минут назад
Суд признал геноцидом массовые убийства на Ставрополье в годы Великой Отечественной войны
В конце декабря минувшего года президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа нацистами в федеральные образовательные программы.
Действия оккупационных властей признаны военными преступлениями, - заявил в ходе заседания судья.
"Суд решил заявление прокурора Ставропольского края удовлетворить, признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные во время Великой Отечественной войны на территории Ставропольского края нацистскими оккупационными властями и их пособниками, военными преступлениями и преступлениями против человечности, а также геноцидом национальных, этнических и расовых групп", - огласил решение судья.
Он отметил, что решение может быть обжаловано в течение месяца. Рассмотрение дела инициировала прокуратура Ставрополья. "Мы говорим о массовых убийствах, расстрелах, разбоях. Только в Ставрополе во время оккупации замучены, расстреляны и отравлены газом около 5,5 тыс. человек, а в Минеральных Водах расстреляны и отравлены удушающим газом 6,3 тыс. мирных жителей. Только перечисление фамилий жертв оккупантов заняло бы не одни сутки <…> - свыше 28 тыс. мирных жителей", - подчеркнул в ходе заседания прокурор Ставропольского края Юрий Немкин.
С заявлением обратился прокурор Ставропольского края Юрий Немкин по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Подчеркивалось, что процесс проводится для "защиты национальных интересов России, законных прав и интересов неопределенного круга лиц".
По его словам, ранее ни одним приговором действия оккупационных войск на территории края не были признаны геноцидом. Отсутствие этого решения не позволяло в полной мере реализовать особый порядок захоронения погибших, сохранение и благоустройство мест их погребения, установку мемориальных сооружений, занесение имен в Книги памяти.
"Работники надзорного ведомства вместе с общественными активистами, представителями поискового движения, сотрудниками архивов и музейных учреждений проделали большую работу по уточнению тех трагических событий, которые произошли на нашей земле в период оккупации. Открыли новые подробности. <…> Геноцид подтвержден фактами и цифрами, которые и спустя 80 лет ужасают", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров.
По данным прокуратуры, за годы оккупации в крае были истреблены более 28 тыс. мирных граждан и 274 военнопленных. В период с августа 1942 года по январь 1943-го на территории Ставрополья проходили массовые расстрелы и пытки мирных граждан. Со ссылкой на данные помощника главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Льва Смирнова, прокуратура края отмечает, что нацисты впервые использовали "душегубки" на территории региона.