«Здесь был Петр» и «Липовый маршрут»: мэрия продвигает «конкурентоспособный туристский продукт»

Головная боль чиновников – разработка бренда Липецка.

И.о. председателя департамента культуры и туризма мэрии Иван Хромых рассказал депутатам Липецкого горсовета о развитии туризма в городе.



По словам чиновника, целью развития туризма в Липецке является «комплексное развитие внутреннего туризма за счет создания условий для формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках, усиление социальной роли туризма и обеспечение доступности туристских услуг, отдыха и оздоровления для жителей и гостей города».



В прошлом году 1 апреля в муниципальном историко-культурном музее заработал отдел «Туристско-информационный центр Липецк». Для жителей и гостей города организовали ряд экскурсионных маршрутов: «Липецк – история и современность», «Липецк Крылатый», «Липецк курортный», «Липецк – город металлургов», «Липовый маршрут», «Рожденные в СССР» и «Липецк купеческий». Состоялись 12 крупных региональных и федеральных мероприятий, которые посетило 105 000 человек. Помимо уже ставших традиционными этапа «Лыжни России», «Липецкого Полумарафона, «Липецкого городища», «Петровских баталий», «Петровских вод», арт-фестиваля «Ш.К.А.F.» в городе прошли фестивали «Первый пляжный», «Автопати на острове» (это мероприятие заняло третье место в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие» ХI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards), «Джаз на Зеленом острове», «Липецкий триатлон. Зелёный остров, 113». Липецк активно включился в празднование 350-летия со дня рождения Петра Первого – летом состоялись фестивали, квесты и флэшмобы в честь первого российского императора: «Петровские забавы», «Усы Петра», «Дела Петра Великого», «Петровские баталии», «Петровские воды», «Здесь был Петр». В Нижнем парке появилась скульптура «Курортница». В 2022 году к организации событийных и общегородских мероприятий были привлечены 2 285 000 рублей внебюджетных средств.



Ковидные ограничения на массовые мероприятия привели к тому, что в 2020 году город посетили 63 500 человек – на 133 тысячи меньше, чем в благополучном 2019-м. Но уже в 2021 году турпоток вырос до 212,5 тысячи человек.



Иван Хромых поделился с депутатами планами на этот год. В их числе – разработка бренда Липецка, который будет размещен на сувенирной продукции, станет элементом общественных городских пространств и событийных мероприятий. Помимо уже привычных фестивалей департамент планирует отпраздновать 320-летие Липецка.



Липецк предлагает своим гостям 47 гостиниц на 1155 номеров (2179 койко-мест), 305 мест общественного питания, девять культурных пространств, 13 музеев, зоопарк, тюбинг-парк и даже горнолыжный центр. В список привлекательных туристических мест Иван Хромых включил почему-то семь торгово-развлекательных центров, три театра и 13 кинозалов.



Председатель Счетной палаты Липецка, в свою очередь, сообщила депутатам, что развитие туризма обошлось муниципальному бюджету в 2020 году в 350 тысяч рублей, в 2021-м – в 2 миллиона 90 тысяч. В 2021 году на проведение в День города фестиваля этнокультуры «Липецкое городище» и другие мероприятия был потрачен миллион рублей бюджетных средств. Фестиваль «Петровские забавы, или Новогодний фейерверк по-Липецки» обошелся муниципалитету в 350 тысяч рублей. По 300 тысяч рублей мэрия заплатила за расходы на фестиваль «Музей для друзей» и монтаж новогодней инсталляции-фотозоны на площади Петра Великого… В прошлом году на туризм было выделено 3 миллиона 90 тысяч рублей. Однако аудиторы констатировали, что в январе-сентябре, когда уже прошли почти все фестивали, департамент освоил всего 50,3% от запланированной суммы расходов.