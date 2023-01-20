Общество

сегодня, 10:12

С продавца нелегальной игрушки взыскали 48 000 рублей

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С продавца нелегальной игрушки взыскали 48 000 рублей

Правообладатели часто судятся с продавцами нелегальных игрушек.

Усманский районный суд рассмотрел иск о нарушении исключительных прав при продаже игрушек.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, юрлицо обратилось к физлицу с заявлением о взыскании компенсации за продажу игрушки, сходной до степени смешения с товарным знаком, права на которые принадлежат истцу.

В результате суд взыскал с продавца игрушки компенсацию в 48 тысяч рублей. Решение ещё не вступило в силу.

Напомним, ранее Елецким городским судом Липецкой области были удовлетворены требования юрлица о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в 50 тысяч рублей с продавца игровых наборов.
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#авторские права

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