С продавца нелегальной игрушки взыскали 48 000 рублей

Правообладатели часто судятся с продавцами нелегальных игрушек.

Усманский районный суд рассмотрел иск о нарушении исключительных прав при продаже игрушек.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, юрлицо обратилось к физлицу с заявлением о взыскании компенсации за продажу игрушки, сходной до степени смешения с товарным знаком, права на которые принадлежат истцу.



В результате суд взыскал с продавца игрушки компенсацию в 48 тысяч рублей. Решение ещё не вступило в силу.



Напомним, ранее Елецким городским судом Липецкой области были удовлетворены требования юрлица о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в 50 тысяч рублей с продавца игровых наборов.