На фокстерьера напал далматинец: липчанка отсудила с хозяина собаки 30 000 рублей

Хозяйка выгуливала далматинца без намордника и поводка. Фокстерьер получил травмы, в том числе перелом лучевой кости.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Октябрьского районного суда Липецка по судебной тяжбе между двумя собаководами.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, липчанка обратилась в суд после того, как во время прогулки на ее фокстерьера напал далматинец.



«Липчанка в своем иске указала, что хозяйка выгуливала далматинца без намордника и поводка. Фокстерьер получил травмы, в том числе перелом лучевой кости. Хозяйка пострадавшего животного обратилась в суд с просьбой взыскать с владельца далматинца материальный ущерб - почти 25 тысяч рублей (это понесенные расходы на лечение питомца) и компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей — во столько хозяйка фокстерьера оценила свои волнения за здоровье питомца, который живет с ней на протяжении 7 лет и является полноправным членом семьи», - отмечают в пресс-службе.



Суд частично удовлетворил требования, взыскав в пользу хозяйки фокстерьера почти 23 тысяч рублей материального ущерба, а также 7 тысяч рублей морального вреда.



Но хозяйка далматинца обжаловала решение, ссылаясь на то, что фокстерьера не взяли на руки, когда к нему подбежали другие собаки и так не предотвратили драку между животными. Представитель ответчика также оспаривал право истца на компенсацию морального вреда, поскольку «животные, в соответствии с нормами ГК РФ, являются вещами».



Но липецкий областной суд ставил в силе решение суда первой инстанции.