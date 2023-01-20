Происшествия

7 минут назад

На фокстерьера напал далматинец: липчанка отсудила с хозяина собаки 30 000 рублей

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#животные #собака
На фокстерьера напал далматинец: липчанка отсудила с хозяина собаки 30 000 рублей

Хозяйка выгуливала далматинца без намордника и поводка. Фокстерьер получил травмы, в том числе перелом лучевой кости.

Липецкий областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Октябрьского районного суда Липецка по судебной тяжбе между двумя собаководами.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, липчанка обратилась в суд после того, как во время прогулки на ее фокстерьера напал далматинец.

«Липчанка в своем иске указала, что хозяйка выгуливала далматинца без намордника и поводка. Фокстерьер получил травмы, в том числе перелом лучевой кости. Хозяйка пострадавшего животного обратилась в суд с просьбой взыскать с владельца далматинца материальный ущерб - почти 25 тысяч рублей (это понесенные расходы на лечение питомца) и компенсацию морального вреда в 50 тысяч рублей — во столько хозяйка фокстерьера оценила свои волнения за здоровье питомца, который живет с ней на протяжении 7 лет и является полноправным членом семьи», - отмечают в пресс-службе.

Суд частично удовлетворил требования, взыскав в пользу хозяйки фокстерьера почти 23 тысяч рублей материального ущерба, а также 7 тысяч рублей морального вреда.

Но хозяйка далматинца обжаловала решение, ссылаясь на то, что фокстерьера не взяли на руки, когда к нему подбежали другие собаки и так не предотвратили драку между животными. Представитель ответчика также оспаривал право истца на компенсацию морального вреда, поскольку «животные, в соответствии с нормами ГК РФ, являются вещами».

Но липецкий областной суд ставил в силе решение суда первой инстанции.
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#животные #собака

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