В двух районах Липецкой области выявили необоснованное завышение цен на социально значимые товары

Ритейлер получил предупреждение от Липецкого УФАС.

Как сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России, компания ООО «Корпоративный центр ИКС 5» (торговая сеть «Пятерочка») получила от Липецкого УФАС России предупреждение о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен на ряд социально значимых продовольственных товаров.



В Измалковском районе были завышены цены на рафинированное подсолнечное масло и сахар, а в Хлевенском — на лук и капусту.



«После исполнения предупреждения Липецкого УФАС России цены на рафинированное подсолнечное масло и сахар-песок в Измалковском районе, а также на лук репчатый и капусту в Хлевенском районе, где торговая сеть может занимать доминирующее положение, не превышают установленные в магазинах сети Липецка, где ретейлер находится в конкурентных условиях с остальными участниками рынка. ФАС России продолжает мониторинг розничных цен на социально значимые продукты питания, и при выявлении нарушений антимонопольного законодательства ведомство незамедлительно принимает меры реагирования», - отмечают в антимонопольной службе.