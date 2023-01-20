Поток российских туристов на Мальдивы и в Таджикистан вырос вдвое

В прошлом году российские туристы летали на Мальдивы в два раза чаще, чем в допандемийный период.





Абсолютным лидером по динамике прироста турпотока из России по сравнению с доковидным 2019 годом, когда туристические поездки по всему миру не были ограничены, среди зарубежных направлений стал Египет. Сюда российские туристы совершили за девять месяцев 2022 года 578 тыс. поездок против 17 тыс. в те же месяцы 2019 года. Но здесь необходимо учитывать эффект низкой базы 2019 года, когда массовому туризму из России в Египет препятствовало ограничение на авиаперелеты.



В основном турпоток вырос за счет туристов, которые до февраля 2022 года отдыхали в Европе.



Помимо этого, в прошлом году заметно увеличилось число туристических поездок из России в Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.



Почти двукратный рост числа туристических поездок Росстат зафиксировал в прошлом году в Таджикистан: за три квартала 2022 года россияне совершили туда 188 тыс. выездов, что в 1,8 раза больше аналогичного показателя 2019 года (104 тыс.). В пятерке лидеров оказались также Узбекистан (241 тыс.) и Киргизия (305 тыс.) — прирост числа поездок по сравнению с тем же периодом 2019 года составил 59 и 57% соответственно.



Турпоток из России на Мальдивы начал заметно расти еще в пандемию. В 2021 году на островах побывали 222,4 тыс. туристов из России, что в 2,7 раза превысило показатель 2019 года, когда страну за весь год посетили 83,3 тыс. россиян,- рассказали в Ассоциации туроператоров России.



Эксперты считают, что рост числа поездок на Мальдивы объясняется тем, что эта страна одной из первых после начала пандемии открыла авиасообщение с РФ и упростила въезд для туристов с ПЦР-тестами. По итогам минувшего года на Мальдивах, по оценкам эксперта, отдохнули 205 тысяч россиян, что хотя и ниже на 7% уровня 2021 года, но все равно превышает допандемийные показатели.



Рост числа поездок россиян в Таджикистан, Узбекистан и другие страны постсоветского пространства в 2022 году связан скорее с частными целями, чем с туристическими, - полагают эксперты. По их мнению, Таджикистан не считается массовым туристическим направлением: как правило, в эту страну едут несколько десятков тысяч человек, которые занимаются горным туризмом или альпинизмом. В прошлом году к ним добавились "релоканты", которые уехали из России после начала СВО в конце февраля и после объявления частичной мобилизации осенью 2022 года.





С января по сентябрь прошлого года российский турпоток на Мальдивы в два раза превысил допандемийный показатель, - сообщает Росстат. За девять месяцев 2022 года россияне совершили на Мальдивы 79,1 тыс. туристических поездок. Для сравнения: за тот же период в 2019 году туда было совершено 38 тыс. турпоездок, - передает РБК Абсолютным лидером по динамике прироста турпотока из России по сравнению с доковидным 2019 годом, когда туристические поездки по всему миру не были ограничены, среди зарубежных направлений стал Египет. Сюда российские туристы совершили за девять месяцев 2022 года 578 тыс. поездок против 17 тыс. в те же месяцы 2019 года. Но здесь необходимо учитывать эффект низкой базы 2019 года, когда массовому туризму из России в Египет препятствовало ограничение на авиаперелеты.В основном турпоток вырос за счет туристов, которые до февраля 2022 года отдыхали в Европе.Помимо этого, в прошлом году заметно увеличилось число туристических поездок из России в Таджикистан, Узбекистан и Киргизию.Почти двукратный рост числа туристических поездок Росстат зафиксировал в прошлом году в Таджикистан: за три квартала 2022 года россияне совершили туда 188 тыс. выездов, что в 1,8 раза больше аналогичного показателя 2019 года (104 тыс.). В пятерке лидеров оказались также Узбекистан (241 тыс.) и Киргизия (305 тыс.) — прирост числа поездок по сравнению с тем же периодом 2019 года составил 59 и 57% соответственно.Турпоток из России на Мальдивы начал заметно расти еще в пандемию. В 2021 году на островах побывали 222,4 тыс. туристов из России, что в 2,7 раза превысило показатель 2019 года, когда страну за весь год посетили 83,3 тыс. россиян,- рассказали в Ассоциации туроператоров России.Эксперты считают, что рост числа поездок на Мальдивы объясняется тем, что эта страна одной из первых после начала пандемии открыла авиасообщение с РФ и упростила въезд для туристов с ПЦР-тестами. По итогам минувшего года на Мальдивах, по оценкам эксперта, отдохнули 205 тысяч россиян, что хотя и ниже на 7% уровня 2021 года, но все равно превышает допандемийные показатели.Рост числа поездок россиян в Таджикистан, Узбекистан и другие страны постсоветского пространства в 2022 году связан скорее с частными целями, чем с туристическими, - полагают эксперты. По их мнению, Таджикистан не считается массовым туристическим направлением: как правило, в эту страну едут несколько десятков тысяч человек, которые занимаются горным туризмом или альпинизмом. В прошлом году к ним добавились "релоканты", которые уехали из России после начала СВО в конце февраля и после объявления частичной мобилизации осенью 2022 года.