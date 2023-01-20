Происшествия

33 минуты назад

В ДТП под Задонском пострадали две женщины и ребёнок

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#ДТП
В ДТП под Задонском пострадали две женщины и ребёнок

Столкнулись «Лэнд Ровер» и «Мицубиси», которыми управляли женщины.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Липецкой области, утром 19 января в Задонском районе на трассе Задонск – Алексеевка столкнулись автомобили «Лэнд Ровер» с 36-летней женщиной за рулем и «Мицубиси» под управлением 48-летней женщины. В результате ДТП пострадали водители, а также 10-летний пассажир «Лэнд Ровера». После оказания помощи все пострадавшие были отпущены.

В Липецке днем на улице Катукова столкнулись «Форд» под управлением 41-летнего мужчины и «Лада Приора» с 20-летним водителем за рулём. Пострадал водитель «Лады» - после оказания помощи был отпущен.

В Усмани днем на улице 1-я Никольская 41-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада Веста», по предварительным данным, при движении задним ходом сбила 37-летнего мужчину. Пешеход после оказания помощи был отпущен.
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#ДТП

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