43 минуты назад
Игорь Акинфеев высказался о возможном переходе РФС в Азию
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев считает, что европейские международные клубные турниры не заменить менее сильными азиатскими соревнованиями. Такое мнение, а также надежду на скорый разбан нашего футбола.
По мнению многолетнего лидера и капитана ЦСКА, а также легенды сборной России, тема перехода РФС в Азию — «не прерогатива футболистов».
«Нельзя уверенно говорить: «Давайте подождем» или «Давайте перейдем». Не могу ответить на вопрос, потому что не знаю всей ситуации изнутри: примут нас обратно или нет — это тоже немаловажный фактор», — отметил Акинфеев.
Напомним, 28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях в связи с началом операции РФ по защите Донбасса. Также сборная России по футболу была отстранена от участия на ЧМ-2022 и Евро-2024.
В конце 2022 года Исполком РФС несколько раз собирался для обсуждения вопроса перехода в Азиатскую конфедерацию. Однако, решение так и не было принято.
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