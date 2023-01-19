На шести улицах Липецка отключат холодную воду, на десяти - свет

20 января будут проводится плановые ремонтные работы на сетях

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома №№ 27, 35, 39 по улице Советской, №№ 38, 57, 58, 65, 77, 79, 81, 83, 85 по улице Первомайской, №№ 5, 7 по улице Барашева, № 3 по улице Коммунальной, ЦТП ПАО «Квадра». Подвоз воды будет организован по адресу: улица Первомайская, 38. С 10:00 и до окончания работ «РВК-Липецк» отключит холодную воду по заявке МО РФ ФГБУ ЦЖКУ в связи с проведением ремонтных работ по адресу: ул. Космонавтов, 5/2. Подачу воды временно ограничат жителям домов №№ 5, 5/1, 5/2, 5/3 по улице Космонавтов, №№ 39, 41 по улице Игнатьева. Цистерна с водой для питья будет находиться возле дома № 5/2 по улице Космонавтов. После окончания работ возможно повышение мутности воды, сообщили в «РВК-Липецк». Также 20 января в связи с необходимостью проведения ремонтных работ на электрических сетях Липецкого городского района электрических сетей (ЛГРЭС) будет временно приостановлена подача электроэнергии потребителям: с 09:00 до 17:00 ул. Базарная, д.3а, д.3б, д.3г; ул. Почтовая, д.17; ул. Ударников, д.13; ул. Юношеская, д.1, д.1/1, д.1/2, д.1/3, д.5 С 09:00 до 12:00 пр-т 60 лет СССР, д.2, д.2/1, д.2а, д.2б, д.4, д.6; проспект Победы, д.114, д.114/1; пр. Сиреневый, д.1, д.2, д.2а, д.2б, д.2в, д.3, д.5. С 09:00 до 16:00 ул. Бунина, д.10, д.2, д.4, д.6, д.8; ул. Стаханова, д.43, д.45, д.45а, д.47, д.71, д.8а. С 10:00 до 15:00 в поселке Матырский.