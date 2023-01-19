Власть и общественники уговорили переехать семью из расселенного дома без отопления в подменный фонд

Людям предлагали новую квартиру, но они отказывались и продолжали жить в нечеловеческих условиях.

История семьи Фарафоновых с улицы Газина, 1 в Липецке развивается не первый месяц. Их дом был признан аварийным, жильцам выделили квартиры, но они отказались переезжать. Камнем преткновения стал метраж. В старой квартире площадью 24 квадратных метра приписаны пять человек. Из благ цивилизации - туалет и вода на кухне. Им же городские власти предложили «однушку» площадью 32 квадратных метра. Для пятерых маловато, но все больше чем было. И все — по закону, который в таких случаях предполагает при переселении обмен — «метр на метр». Однако пенсионеры требуют больше.А оборону они решили держать в доме, из квартир которого, прежними жильцами были спилены батареи и трубы. На общий туалет смотреть страшно, не то чтобы им пользоваться. Через разбитые окна в одной из квартир сегодня можно наблюдать за нарастанием пыли на брошенных вещах, висящих на бельевых веревках, свистящий ветер, стужу, снег или дождь. Лестница, которая ведет в квартиру Фарафорновых на второй этаж находится на улице и уже заваливается.Как заявляют представители администрации Липецка, у жильцов сложилось ложное впечатление, что предоставлять новое жилье власти должны из расчета норм на каждого прописанного человека. Но с этим власти согласиться не могут.- Мы работаем в рамках действующего законодательства, которое предписывает предоставлять жилье равнозначной площади. В данном случае метраж предлагаемого жилья даже больше. В сегодняшних условиях невозможно говорить об их комфортном и безопасном проживании. Поэтому мы ранее уже просили их переехать в подменный фонд, пока решается этот спор. Но нас игнорировали. - рассказал GOROD48 начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и обще работы департамента ЖКХ Алексей Жидков.Настала осень, стало холодать, но семья ни в какую не хотела идти на уступки. Департамент ЖКХ предложил им маневренный фонд в общежитии на улице 50 лет НЛМК. Чиновники объясняли, что это временная мера, и жить они будут в двух комнатах. Но люди «зажали фигу в кармане», выразив свое недоверие, так как иногда временное становится постоянным. Поэтому обратились они за поддержкой в региональное отделение «Общероссийского народного фронта». Те в свою очередь приехали с чиновниками днем 19 января уговаривать семью Фарафоновых на переезд.В небольшой комнате, обогреваемой тепловой пушкой начальник отдела эксплуатации жилищного фонда и общей работы департамента ЖКХ Алексей Жидков в очередной раз вручили семье три письма: предложение маневренного фонда, квартиру на улицы Кривенкова, и предписание покинуть аварийное жилье. Одновременно с этим руководитель исполкома ОНФ Виктория Прибыткова вместе со всеми уверяла, что не бросит стариков с их проблемой и уговаривала хотя бы посмотреть то временное жилье, которое им предлагают.Стоя у ступенек общежития Юрий и Татьяна Фарафоновы рассказывали журналистам, что комната в их старой маломерке на Газина площадью 16 квадратных метров, а в новой, на Кривенкова — 14,6. Поэтому ситуация для них неприемлемая.- В ванной же спать не будешь, - сказал Юрий Фарафонов и предался воспоминаниям, как им в советское время выделяли два бесплатных посещения в сокольскую баню в неделю.Как только подъехали чиновники, вся делегация отправилась на смотрины подменного фонда. Так сложилось, что крыло, в котором располагаются комнаты, полностью свободно. Все чисто, уютно и тепло. Им показали все комнаты и даже предложили убрать лишнюю мебель. Татьяна Фарафонова сразу посмотрела санузлы и кухню, и практически сразу определила подходящие комнаты. Демонстрация оказалась удачной, поэтому им предложили без промедления отправиться в департамент ЖКХ для подписания всех необходимых документов для переезда.- Мы поможем и найдем волонтеров, чтобы вам было проще переехать. А администрация Липецка организует автомобиль, - отметила руководитель исполкома ОНФ Виктория Прибыткова.Чиновники подтвердили это намерение и не без радости отметили, что дальнейшее решение квартирного вопроса у семьи Фарафоновых будет протекать в более комфортных условиях. Это их законное право. А пока в мэрии рассчитывают, что временное новоселье липчане справят уже к понедельнику.