При заполненных трибунах. «Липецк» обменял победную серию на череду из 3-х проигрышей

Из Кировской области наши возвращаются «на щите».

Липецкие хоккеисты проиграли и второй матч в Кирово-Чепецке – 1:4. Для местной «Олимпии» эта победа стала 16-й подряд!

В начале игры забрезжила надежда, что липчане сумеют прервать чудо-серию одного из лидеров: уже на 3-й минуте Клим Коваленко с «пятачка» переправил шайбу в ворота хозяев – 1:0

В первом периоде «Липецк» не тушевался и по игре ни в чём не уступал 2-й команде Западной конференции НМХЛ, свидетельством чему и равенство по статистике бросков в створ – 8-8.

Проблемы у липчан начались сразу после перерыва. Команды не успели сыграть и полутора минут, как в ворота Егора Файбышева влетела первая шайба.

Переломным стал момент, когда защитник липчан Дмитрий Белоусов за удар соперника коленом заработал малый штраф и удаление до конца игры. «Олимпия» четко разыграла «лишнего» и бывший форвард липчан Максим Бобров вывел хозяев вперёд – 2:1.

На 30-й минуте Рифат Файзетдинов блеснул индивидуальным мастерством и после сольного проходя забросил третью шайбу, а едва начался заключительный период, оставленный без присмотра нападающий хозяев Андрей Малинов с близкого расстояния установил окончательный счёт.

Отметим, что по официальному протоколу. На матче присутствовали 1299 зрителей при вместимости в 1800. Давненько в нашем «Звездном» не собиралась столь внушительная аудитория.

Первое в году выездное турне по маршруту Глазов–Кирово-Чепецк липчане провели так себе: лишь одна победа в 4-х матчах. Более того, наша команда «обменяла» серию из 4-х побед на три проигрыша подряд и выпала из зоны плей-офф. Сейчас Андрей Лунёв и Ко занимают 9-ю строчку, отставая от заветное «восьмёрки» на 2 очка.

На очереди первые домашние матчи года: 30 и 31 января с «ЭкоНиков-Бобров», идущей на 3-м месте.

«Олимпия» (Кирово-Чепецк) - МХК «Липецк» - 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 - К.Коваленко (Ахаян, Лащёнов), 11:41. 1:1 - Бакшаев (Шафеев, Пиков), 21:18. 2:1 - М.Бобров (Е.Борисов, Д.Дёмин), 26:08, бол. 3:1 - Файзетдинов (Д.Дёмин, Е.Борисов), 29:51. 4:1 - Малинов (М.Бобров, Крючков), 42:16.

Штраф: 8 (К.Михайлов-2, Лекомцев-2, Шафеев-2, М.Панов-2) - 27 (Д.Белоусов-5+20, Балмашнов-2).

Вратари: А.Казаков - Файбышев.

Броски: 30 (8+17+5) - 21 (8+8+5). Вбрасывания: 37 - 26.

Судьи Д.Галимов (Пермь), А.Мухлынин, В.Кассихин (оба - Кирово-Чепецк).

Кирово-Чепецк. «Олимп-Арена». 1 299 зрителей.