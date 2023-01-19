Спорт

24 минуты назад

При заполненных трибунах. «Липецк» обменял победную серию на череду из 3-х проигрышей

2 77
#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"
2
При заполненных трибунах. «Липецк» обменял победную серию на череду из 3-х проигрышей

Из Кировской области наши возвращаются «на щите».

Липецкие хоккеисты проиграли и второй матч в Кирово-Чепецке – 1:4. Для местной «Олимпии» эта победа стала 16-й подряд!

В начале игры забрезжила надежда, что липчане сумеют прервать чудо-серию одного из лидеров: уже на 3-й минуте Клим Коваленко с «пятачка» переправил шайбу в ворота хозяев – 1:0

В первом периоде «Липецк» не тушевался и по игре ни в чём не уступал 2-й команде Западной конференции НМХЛ, свидетельством чему и равенство по статистике бросков в створ – 8-8.

Проблемы у липчан начались сразу после перерыва. Команды не успели сыграть и полутора минут, как в ворота Егора Файбышева влетела первая шайба.

Переломным стал момент, когда защитник липчан Дмитрий Белоусов за удар соперника коленом заработал малый штраф и удаление до конца игры. «Олимпия» четко разыграла «лишнего» и бывший форвард липчан Максим Бобров вывел хозяев вперёд – 2:1.

На 30-й минуте Рифат Файзетдинов блеснул индивидуальным мастерством и после сольного проходя забросил третью шайбу, а едва начался заключительный период, оставленный без присмотра нападающий хозяев Андрей Малинов с близкого расстояния установил окончательный счёт.

Отметим, что по официальному протоколу. На матче присутствовали 1299 зрителей при вместимости в 1800. Давненько в нашем «Звездном» не собиралась столь внушительная аудитория.

Первое в году выездное турне по маршруту Глазов–Кирово-Чепецк липчане провели так себе: лишь одна победа в 4-х матчах. Более того, наша команда «обменяла» серию из 4-х побед на три проигрыша подряд и выпала из зоны плей-офф. Сейчас Андрей Лунёв и Ко занимают 9-ю строчку, отставая от заветное «восьмёрки» на 2 очка.

На очереди первые домашние матчи года: 30 и 31 января с «ЭкоНиков-Бобров», идущей на 3-м месте.

«Олимпия» (Кирово-Чепецк) - МХК «Липецк» - 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)

Шайбы: 0:1 - К.Коваленко (Ахаян, Лащёнов), 11:41. 1:1 - Бакшаев (Шафеев, Пиков), 21:18. 2:1 - М.Бобров (Е.Борисов, Д.Дёмин), 26:08, бол. 3:1 - Файзетдинов (Д.Дёмин, Е.Борисов), 29:51. 4:1 - Малинов (М.Бобров, Крючков), 42:16.

Штраф: 8 (К.Михайлов-2, Лекомцев-2, Шафеев-2, М.Панов-2) - 27 (Д.Белоусов-5+20, Балмашнов-2).

Вратари: А.Казаков - Файбышев.

Броски: 30 (8+17+5) - 21 (8+8+5). Вбрасывания: 37 - 26.

Судьи Д.Галимов (Пермь), А.Мухлынин, В.Кассихин (оба - Кирово-Чепецк).

Кирово-Чепецк. «Олимп-Арена». 1 299 зрителей.

2 77
#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"
2

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Макс.А

3 минуты назад
И кто же в этом виноват то... И что же теперь делать то... Ай ай ай... У нас же олимпийский чемпион во главе Липецкого хоккея, а дела всё хуже и хуже... Мистика!!!
ответить

Вова

8 минут назад
Верим в команду!))) что-то много ошибок у защитников которые приехали спасать команду. Отправьте Хораба домой.
ответить

Еще в рубрике

Липецкие хоккеисты были близки к суперсенсации, но не хватило преимущества даже в две шайбы
#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"
16
Липецкие хоккеисты были близки к суперсенсации, но не хватило преимущества даже в две шайбы

вчера, 17:46

Спорт
60 соперников не помеха – Иван Агафонов выиграл первенство России по самбо
#Самбо #Иван Агафонов
3
60 соперников не помеха – Иван Агафонов выиграл первенство России по самбо

вчера, 17:18

Спорт
При пожаре в Ельце погиб 53-летний мужчина из Курска
#пожар
При пожаре в Ельце погиб 53-летний мужчина из Курска

вчера, 10:35

Происшествия
«Металлург» приступил к тренировкам – большой фоторепортаж
#Футбол #"Металлург"
2
«Металлург» приступил к тренировкам – большой фоторепортаж

17.01.2023 19:54

Спорт
Роковая «чёртова дюжина»: «Липецк» пропустил на 13-й минуте и потом всё пошло наперекосяк
#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"
8
Роковая «чёртова дюжина»: «Липецк» пропустил на 13-й минуте и потом всё пошло наперекосяк

17.01.2023 19:42

Спорт
На первой тренировке «Металлург» убежал в лес
#Футбол #"Металлург"
14
На первой тренировке «Металлург» убежал в лес

16.01.2023 13:44

Спорт