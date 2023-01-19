Ольга Белоглазова: «Основная задача — чтобы получить все виды услуг можно было быстрее и проще»

Вице-губернатор Ольга Белоглазова рассказала об основных направлениях работы в социальной сфере в наступившем году.

В 2022 году в Липецкой области увеличилось количество МФЦ, открыты два МФЦ в торговых центрах «Москва», «На Краснознаменной». Для нас основная задача — чтобы подача заявлений по всем видам услуг стала как можно быстрее, проще и легче. Практически все услуги, которые требуются жителям региона, можно получить в центрах «Мои документы». Сейчас таких услуг около 400, и этот список планируют и дальше расширять. Так, в 2022 году в МФЦ стало можно получать услуги ЗАГС.



Ещё одно важное направление работы центров «Мои документы» — это обучение граждан самостоятельно пользоваться порталом госуслуг. Несмотря на повсеместную цифровизацию, многие этого делать до сих пор не умеют. В МФЦ постоянно открываются новые точки «самообслуживания», их количество возросло в 2,5 раза. Сотрудники МФЦ помогают найти нужную услугу, правильно подать заявления, прикрепить необходимые документы — так, чтобы в следующий раз при самостоятельном получении услуги человек легко мог справиться с этой задачей.



Многое сделано и продолжат делать в сфере занятости. В прошлом году в Липецкой области были модернизированы шесть центров занятости, в этом году планируют преобразовать все остальные — а всего их 20 в каждом из муниципалитетов. Регион вошёл в пилотную программу по комплексной модернизации центров занятости. Теперь это будут кадровые центры «Работа России».



Кроме «обложки» - внешних изменений центров занятости, многое изменится и в работе с клиентами: станет легче, быстрее и комфортнее подать заявление, найти работу, пройти переобучение или найти более высокооплачиваемую должность.



Текущий уровень безработицы в Липецкой области составляет 0,4 — это один из самых низких уровней безработицы в ЦФО и в России. Официально зарегистрировано и состоят на учёте меньше 2000 безработных, а количество вакансий в регионе — около 16 000. 75% обратившихся в центры занятости успешно устраиваются на работу в течение 10 рабочих дней.



Ещё один важный социальный проект - «Активное долголетие». В прошлом году его участниками стали больше 10 тысяч жителей Липецкой области, в 2023 году планируют увеличить эту цифру как минимум вдвое. В рамках проекта людям пожилого возраста предлагают массу бесплатных активностей, позволяющих как можно дольше оставаться молодыми душой, а порой, и телом.



Что касается получения мер социальной поддержки, то основной акцент и на федеральном, и на региональном уровне сделан на подачу документов через портал госуслуг и минимизацию пакета документов для получения различных пособий. Уже сейчас в большинстве случаев достаточно одного заявления. В этом направлении и продолжат двигаться.



В Липецкой области ведётся активная работа с некоммерческими организациями. В региональном бюджете заложено 15,5 миллиона рублей для различных проектов НКО, и уже в феврале начнутся конкурсы на получение региональных грантов. Липецкие некоммерческие организации успешно выигрывают гранты и на федеральном уровне, и на уровне региона такие заявки готовы всячески поддерживать и даже помогать с оформлением документов.



В Липецкой области также принят целый пакет мер поддержки семей мобилизованных и всех участников СВО. Основная задача — охватить абсолютно все такие семьи теми или иными мерами поддержки. Одно из основных направлений — развитие проекта «Социальное кураторство». Уже сейчас за каждой семьёй участника СВО закрепляется социальный куратор, чтобы была возможность оперативно взаимодействовать с семьёй и помочь в нужный момент. Создан чат-бот, с помощью которого можно запросить обратную связь и связаться со своим куратором. Близким военнослужащих выделяют бесплатные билеты на различные мероприятия учреждений культуры. Принят пакет мер поддержки, включающий бесплатные посещение детских садов и школьное питание. Жёны мобилизованных могут бесплатно пройти профессиональное переобучение.



Актуальной остаётся тема соцконтракта: в этом году Липецкой области оказана серьёзная федеральная поддержка на это направление, мы получили самую большую сумму в ЦФО. Причина — эффективная работа по соцконтракту в прошлом, 2022 году.



Всего на соцконтракты в 2023 году выделено более миллиарда рублей. Планируют выдать порядка 6 тысяч социальных контрактов, и удержать их эффективность не ниже показателей прошлого года — 63% при нормативных 30%, заложенных на уровне федерации. Основной фокус будет сделан на открытии ИП и самозанятости, то есть возможности человеку зарабатывать деньги самостоятельно. Ещё одно важно направление — получение новой профессии и поиск более высокооплачиваемой работы.



По официальным данным, в прошлом году всего около 10 соцконтрактов пришлось разорвать через суд. И во всех случаях получатели осознанно нарушали условия договора и не выполняли условия соцконтрактов и плана адаптации, не отчитыва-ясь в установленные сроки чеками о выделенных на строго определённые цели средствах - покупку оборудования и так далее.



