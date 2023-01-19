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сегодня, 20:23

Липецкая вечЁрка: стеклянные тротуары, заграничный отпуск чиновников и крещенские купания

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#вечЁрка #гололед #отпуск #Крещение
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Липецкая вечЁрка: стеклянные тротуары, заграничный отпуск чиновников и крещенские купания

Сегодня, 19 января, липчане отмечают Крещение, самые смелые ночью окунулись в прорубь, утром же горожане еле добрались до работы — в городе было очень скользко, и в Липецке разгорелась дискуссия о том, можно ли сейчас отдыхать за границей.

Утром горожане получили неприятный сюрприз. Тротуары покрылись ледяной глазурью. Не все благополучно дошли до работы, некоторые оказались в травмпунктах. Медики даже попросили липчан не выходить на улицу без особой надобности.

Мэрия отчиталась, что высыпала на дороги около 260 тонн противогололедных материалов. Проезжие части обработали почти все, а тротуаров только треть.

Проблемы были не только у пешеходов. На развязке дорог «Северный обход» и трассы «Р-119» в Грязинском районе случился автомобильный коллапс. Грузовики застревали не имея возможности преодолеть даже небольшой подъем.



Прокуратура к вечеру объявила предостережение начальнику МБУ «Управление благоустройства города Липецка» Дмитрию Пушилину о недопустимости нарушения сроков проведения работ по очистке дорог. Новости про гололед собрали более сотни негативных комментариев.

— Забыли старые способы передвижения по льду: наждачная бумага на подошву, ледорубы, зацепы, кошки, цепи и т. д. В крайнем случае Майбах или БМВ к подъезду, — посоветовал Неравнодушный.

— Когда Администрация будет ходить по тротуарам, тогда их будут посыпать! — уверен Липчанин.

— При мне четыре ребёнка упало. В школу невозможно дойти. На урок опоздали на 15 минут. Дети падают. Позорище. Когда эффективные работать будут, а не просиживать штаны, — вопрошает Правосудие.

— Как шоу устраивать с субботниками так вся администрация с камерами участвует, а слабо зимой так-же, но с песочком по тротуарам? — спросил Гость.

В Липецке, как и по всей стране, начали обсуждать заграничный новогодний отдых некоторых чиновников и депутатов. Отчеты об их путешествиях можно было видеть в соцсетях. Большинство липецких представителей парламентских партий склоняется к выводу, что законодательно запрещать ничего не надо, однако есть еще и этическая сторона вопроса. Ездить в недружественные страны все-таки без острой необходимости они не рекомендуют.

В крещенских купаниях на Центральном пляже приняли участие около двух тысяч отважных горожан.











Примерно восемь тысяч пришли ночью помолиться в храмы, такую статистику привело управление ГО и ЧС Липецка. Крещенские купания и освящения воды прошли и в колониях Липецкой областиЧрезвычайных происшествий минувшей ночью не было.

Завтра в Липецке снова тепло. Днем синоптики прогнозируют до +2 градусов. Несмотря на такую теплую зиму жалоб на отопление меньше не стало. Депутаты облсовета сегодня выясняли, кто виноват в том, что липчане мерзнут в многоэтажках.
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#вечЁрка #гололед #отпуск #Крещение
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