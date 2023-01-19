Липецкая вечЁрка: стеклянные тротуары, заграничный отпуск чиновников и крещенские купания

Сегодня, 19 января, липчане отмечают Крещение, самые смелые ночью окунулись в прорубь, утром же горожане еле добрались до работы — в городе было очень скользко, и в Липецке разгорелась дискуссия о том, можно ли сейчас отдыхать за границей.