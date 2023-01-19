Происшествия

40 минут назад

В здании автосервиса 20-летний водитель без прав сбил мужчину

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#ДТП
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В здании автосервиса 20-летний водитель без прав сбил мужчину

Виновник ДТП получил три года условно.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор 20-летнему мужчине за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, сопряженное с оставлением места ДТП.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, 1 августа прошлого года не имеющий водительских прав мужчина в помещении автосервиса на Универсальном проезде в Липецке сел за руль чужого технически исправного автомобиля «Мерседес Бенс» и собирался начать движении задним ходом, но из-за невнимательности не включил заднюю передачу на автоматической коробке передач, автомобиль поехал вперёд и правой частью кузова сбил мужчину.

Пострадавший получил тупую сочетанную травму тела, в том числе мужчине диагностировали несколько серьёзных переломов бедра, позвонков, травму таза. Здоровью мужчины был причинён тяжкий вред.

После совершения ДТП водитель не сообщил о происшествии в полицию и скрылся. Но в суде он полностью признал вину и просил о рассмотрении дела в особом порядке. Потерпевший в суд не явился, а в телефонном сообщении не возражал о вынесении приговора без разбирательства.

В результате суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

670
#ДТП
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