В здании автосервиса 20-летний водитель без прав сбил мужчину

Виновник ДТП получил три года условно.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор 20-летнему мужчине за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортными средствами, сопряженное с оставлением места ДТП.



Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, 1 августа прошлого года не имеющий водительских прав мужчина в помещении автосервиса на Универсальном проезде в Липецке сел за руль чужого технически исправного автомобиля «Мерседес Бенс» и собирался начать движении задним ходом, но из-за невнимательности не включил заднюю передачу на автоматической коробке передач, автомобиль поехал вперёд и правой частью кузова сбил мужчину.



Пострадавший получил тупую сочетанную травму тела, в том числе мужчине диагностировали несколько серьёзных переломов бедра, позвонков, травму таза. Здоровью мужчины был причинён тяжкий вред.



После совершения ДТП водитель не сообщил о происшествии в полицию и скрылся. Но в суде он полностью признал вину и просил о рассмотрении дела в особом порядке. Потерпевший в суд не явился, а в телефонном сообщении не возражал о вынесении приговора без разбирательства.



В результате суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.



