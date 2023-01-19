В России

44 минуты назад

В Госдуму внесены поправки о повышении уровня правовой помощи россиянам за рубежом

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#правовая помощь

Принятие законопроекта будет способствовать более эффективной защите россиян от противоправных действий.

В Госдуму были внесены поправки в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые призваны повысить уровень правовой помощи, оказываемой россиянам за рубежом.

Законопроект дает дополнительный инструмент консульским учреждениям РФ, расширяя полномочия дипломатов для выполнения отдельных процессуальных действий в сфере защиты прав граждан РФ на досудебной и судебной стадиях при соблюдении норм международного права, - говорится на сайте Госдумы.

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции и соавтор поправок Василий Пискарев отметил, что принятие законопроекта "будет способствовать более эффективной защите наших граждан от противоправных действий".

По его словам, принятие поправок "позволит задействовать все возможности для оказания правовой помощи гражданам России за рубежом, где сегодня наши соотечественники подвергаются нападкам и преследуются по национальному признаку".
70
#правовая помощь

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