сегодня, 17:20
Права обманутых дольщиков дополнительно защитят
Законопроектом предлагается освободить их от уплаты НДФЛ с возмещенной недвижимости, получаемой в соответствии с региональным законодательством в случае банкротства или несостоятельности застройщика.
Документом предлагается освободить дольщиков от уплаты НДФЛ с возмещенной недвижимости, получаемой в соответствии с региональным законодательством в случае банкротства или несостоятельности застройщика, - пишет сайт Госдумы.
На федеральном уровне вопрос уже решен, "нужно сделать это и для субъектов", - заявил один из авторов инициативы председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Инициатива стала ответом на обращение дольщиков из Подмосковья: они еще не успели получить жилье по возмещению, как от них потребовали заплатить налог. Так выяснился законодательный пробел, который мы взялись устранить", - отметил он.
По его словам, закон уже получил положительное заключение кабмина.
"Надеемся, что и коллеги по Государственной Думе его поддержат. Ко второму чтению будем настаивать, чтобы норма имела обратную силу и тем самым помогла как можно большему количеству людей", — пояснил Нилов.
Принятие документа "позволит восстановить социальную справедливость в отношении пострадавших граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов и получивших возмещение в соответствии с законами субъектов РФ по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков", - говорится в пояснительной записке к документу.