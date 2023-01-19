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Права обманутых дольщиков дополнительно защитят

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#обманутые дольщики #застройщики

Законопроектом предлагается освободить их от уплаты НДФЛ с возмещенной недвижимости, получаемой в соответствии с региональным законодательством в случае банкротства или несостоятельности застройщика.

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в статью 217 части второй Налогового кодекса.

Документом предлагается освободить дольщиков от уплаты НДФЛ с возмещенной недвижимости, получаемой в соответствии с региональным законодательством в случае банкротства или несостоятельности застройщика, - пишет сайт Госдумы.

На федеральном уровне вопрос уже решен, "нужно сделать это и для субъектов", - заявил один из авторов инициативы председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Инициатива стала ответом на обращение дольщиков из Подмосковья: они еще не успели получить жилье по возмещению, как от них потребовали заплатить налог. Так выяснился законодательный пробел, который мы взялись устранить", - отметил он.

По его словам, закон уже получил положительное заключение кабмина.

"Надеемся, что и коллеги по Государственной Думе его поддержат. Ко второму чтению будем настаивать, чтобы норма имела обратную силу и тем самым помогла как можно большему количеству людей", — пояснил Нилов.

Принятие документа "позволит восстановить социальную справедливость в отношении пострадавших граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов и получивших возмещение в соответствии с законами субъектов РФ по защите прав граждан — участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков", - говорится в пояснительной записке к документу.
87
#обманутые дольщики #застройщики

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