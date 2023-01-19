Общество
сегодня, 16:01
На новой грязинской развязке утром возник коллапс — грузовики не смогли преодолеть подъем
Утром на развязке дорог «Северный обход» и трассы «Р-119» в Грязинском районе возник коллапс из-за гололеда.
По словам очевидцев, грузовые автомобили не могли преодолеть незначительный подъем по скользкой дороге, поэтому некоторые были вынуждены останавливаться на обочинах, чтобы не скатиться на позади идущий транспорт. Не обошлось без ДТП с механическими повреждениями. Специализированная техника появилась около одиннадцати часов дня, после чего проезд для грузовиков вновь стал возможным.
За комментарием мы обратились в управление дорог и транспорта Липецкой области. Там отметили, что утра все дороги в районе накрыло ледяным дождём.
- Липецкдоравтоцентра в первую очередь обеспечивает проезд общественного транспорта, поэтому в шесть утра специализированная машина загрузилась противогололедным материалом и поехала в село Плеханово и Сселки обрабатывать подъезд к населенным пунктам. После этого рабочие предприятия начали обрабатывать съезды с развязки на трассе «Р-119», - объяснили в управлении.
Также дорожники дополнили, что всего в Грязинском районе на линии сейчас работают шесть комбинированных дорожных машин, им предстоит посыпать противогололедными средствами 230 километров дорог.
По словам очевидцев, грузовые автомобили не могли преодолеть незначительный подъем по скользкой дороге, поэтому некоторые были вынуждены останавливаться на обочинах, чтобы не скатиться на позади идущий транспорт. Не обошлось без ДТП с механическими повреждениями. Специализированная техника появилась около одиннадцати часов дня, после чего проезд для грузовиков вновь стал возможным.
За комментарием мы обратились в управление дорог и транспорта Липецкой области. Там отметили, что утра все дороги в районе накрыло ледяным дождём.
- Липецкдоравтоцентра в первую очередь обеспечивает проезд общественного транспорта, поэтому в шесть утра специализированная машина загрузилась противогололедным материалом и поехала в село Плеханово и Сселки обрабатывать подъезд к населенным пунктам. После этого рабочие предприятия начали обрабатывать съезды с развязки на трассе «Р-119», - объяснили в управлении.
Также дорожники дополнили, что всего в Грязинском районе на линии сейчас работают шесть комбинированных дорожных машин, им предстоит посыпать противогололедными средствами 230 километров дорог.
Водила со стажем
Ссёлки
И кто говорит правду?