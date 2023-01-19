Общество

сегодня, 16:01

На новой грязинской развязке утром возник коллапс — грузовики не смогли преодолеть подъем

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#гололед
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На новой грязинской развязке утром возник коллапс — грузовики не смогли преодолеть подъем
Утром на развязке дорог «Северный обход» и трассы «Р-119» в Грязинском районе возник коллапс из-за гололеда.

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По словам очевидцев, грузовые автомобили не могли преодолеть незначительный подъем по скользкой дороге, поэтому некоторые были вынуждены останавливаться на обочинах, чтобы не скатиться на позади идущий транспорт. Не обошлось без ДТП с механическими повреждениями. Специализированная техника появилась около одиннадцати часов дня, после чего проезд для грузовиков вновь стал возможным.

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За комментарием мы обратились в управление дорог и транспорта Липецкой области. Там отметили, что утра все дороги в районе накрыло ледяным дождём. 

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- Липецкдоравтоцентра в первую очередь обеспечивает проезд общественного транспорта, поэтому в шесть утра специализированная машина загрузилась противогололедным материалом и поехала в село Плеханово и Сселки обрабатывать подъезд  к населенным пунктам. После этого рабочие предприятия начали обрабатывать съезды с развязки на трассе «Р-119», - объяснили в управлении.

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Также дорожники дополнили, что всего в Грязинском районе на линии сейчас работают шесть комбинированных дорожных машин, им предстоит посыпать противогололедными средствами 230 километров дорог.
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#гололед
3

Комментарии (3)

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Водила со стажем

29 минут назад
"Дело было не в бобине..." Старая шофёрская мудрость.
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Ссёлки

32 минуты назад
Возле школы 35,песочница проехала в 9ч.10мин.
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И кто говорит правду?

46 минут назад
А у администрации другая информация, что с 3 часов ночи дроги обрабатывали и пешиходный дорожки. Но травпункта переполнены.
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