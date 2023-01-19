На новой грязинской развязке утром возник коллапс — грузовики не смогли преодолеть подъем

Утром на развязке дорог «Северный обход» и трассы «Р-119» в Грязинском районе возник коллапс из-за гололеда.По словам очевидцев, грузовые автомобили не могли преодолеть незначительный подъем по скользкой дороге, поэтому некоторые были вынуждены останавливаться на обочинах, чтобы не скатиться на позади идущий транспорт. Не обошлось без ДТП с механическими повреждениями. Специализированная техника появилась около одиннадцати часов дня, после чего проезд для грузовиков вновь стал возможным.За комментарием мы обратились в управление дорог и транспорта Липецкой области. Там отметили, что утра все дороги в районе накрыло ледяным дождём.- Липецкдоравтоцентра в первую очередь обеспечивает проезд общественного транспорта, поэтому в шесть утра специализированная машина загрузилась противогололедным материалом и поехала в село Плеханово и Сселки обрабатывать подъезд к населенным пунктам. После этого рабочие предприятия начали обрабатывать съезды с развязки на трассе «Р-119», - объяснили в управлении.Также дорожники дополнили, что всего в Грязинском районе на линии сейчас работают шесть комбинированных дорожных машин, им предстоит посыпать противогололедными средствами 230 километров дорог.