Происшествия

10 минут назад

Житель Липецка умер в такси

303
#ЧП
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Житель Липецка умер в такси

Медики и полиция разбираются в причинах этого ЧП.

Вчера на проспекте Победы в районе центрального липецкого автовокзала стало плохо пассажиру такси. Водитель остановил машину, вызвал «скорую помощь». Однако прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть мужчины.

- В причинах смерти мужчины 1974 года рождения разбираются врачи и отдел полиции №8 УМВД РФ по Липецку, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.
303
#ЧП
1

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