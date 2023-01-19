Житель Липецка умер в такси

Медики и полиция разбираются в причинах этого ЧП.

Вчера на проспекте Победы в районе центрального липецкого автовокзала стало плохо пассажиру такси. Водитель остановил машину, вызвал «скорую помощь». Однако прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть мужчины.



- В причинах смерти мужчины 1974 года рождения разбираются врачи и отдел полиции №8 УМВД РФ по Липецку, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области.