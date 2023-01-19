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Чрезвычайных происшествий на воде в праздник Крещения не произошло

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#Крещение #прорубь
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Чрезвычайных происшествий на воде в праздник Крещения не произошло

Спасатели подвели итоги крещенских купаний.

В Липецкой области к Крещению было оборудовано 18 официальных мест для купаний, на которых в усиленном режиме дежурили спасатели УГПСС.

Как сообщает пресс-служба управления, благодаря слаженным действиям спасателей чрезвычайных происшествий на воде, связанных с омовением, в праздник Крещения не произошло.

«Каждое место организованного купания было оборудовано специальными подходами с настилами на лед и безопасными спусками, местами для переодевания, а также дополнительным освещением. Кроме того, во многих местах были развернуты пункты обогрева. Ощущения от купания все описывали схоже: «Входишь, дух захватывает, дышать не можешь, выныриваешь, с трудом вдыхаешь, выходишь, ощущая жжение в теле – и становится тепло и приятно», - отмечают в УГПСС.

Добавим, что по данным пресс-службы мэрии, в Липецке в ночь с 18 на 19 января в ледяную воду купели в районе Центрального пляжа окунулись около 2000 человек.

Фото - ugpss48.ru

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#Крещение #прорубь
1

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Ч

10 минут назад
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