Чрезвычайных происшествий на воде в праздник Крещения не произошло

Спасатели подвели итоги крещенских купаний.

В Липецкой области к Крещению было оборудовано 18 официальных мест для купаний, на которых в усиленном режиме дежурили спасатели УГПСС.Как сообщает пресс-служба управления, благодаря слаженным действиям спасателей чрезвычайных происшествий на воде, связанных с омовением, в праздник Крещения не произошло.«Каждое место организованного купания было оборудовано специальными подходами с настилами на лед и безопасными спусками, местами для переодевания, а также дополнительным освещением. Кроме того, во многих местах были развернуты пункты обогрева. Ощущения от купания все описывали схоже: «Входишь, дух захватывает, дышать не можешь, выныриваешь, с трудом вдыхаешь, выходишь, ощущая жжение в теле – и становится тепло и приятно», - отмечают в УГПСС.Добавим, что по данным пресс-службы мэрии, в Липецке в ночь с 18 на 19 января в ледяную воду купели в районе Центрального пляжа окунулись около 2000 человек.