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Президент Казахстана распустил нижнюю палату парламента и назначил выборы на 19 марта
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Также прекращены полномочия маслихатов (местных представительных органов) всех уровней.
В Казахстане распущены нижняя палата (Мажилис) парламента Казахстана и депутаты всех региональных маслихатов, - говорится в указе, который опубликован на сайте президента страны Касым-Жомарта Токаева.
"Назначить внеочередные выборы депутатов Мажилиса на 19 марта 2023 года. <...> Настоящий указ вводится в действие со дня опубликования", — говорится в документе.
Дату выборов депутатов местных советов определит ЦИК страны, - передает РБК.
В специальном заявлении Токаев выразил надежду, что обновленные составы депутатов продолжат работать в таком же формате и "придадут новый импульс" всесторонней модернизации страны. "Проведение внеочередных выборов в Мажилис и маслихаты продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме. По ее итогам наша страна перешла на новые, более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти", — говорится в заявлении Токаева.
Согласно заявлению казахстанского президента, теперь 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам. Выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения пройдут по смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, а на выборах в маслихаты районов и городов областного значения избиратели будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам. Такая система позволит защитить интересы избирателей как на общенациональном, так и на региональном уровне, обеспечит «широкую палитру взглядов в представительных органах власти» и создаст благоприятные условия для дальнейшего развития гражданского общества, - отметил глава государства.
Он напомнил, что ранее в стране было принято решение о введении в избирательные бюллетени графы "против всех" и — с целью "демократизации страны" — о снижении на выборах в Мажилис избирательного порога с 7 до 5%. Также был в четыре раза снижен регистрационный порог для партий — с 25 тысяч до 5 тысяч членов и сократилась с 600 до 200 человек минимальная численность региональных представительств партий. Еще одним нововведением, отмечается в заявлении Токаева, стало законодательное закрепление 30-процентной квоты для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями при распределении депутатских мандатов.
"Все эти институциональные изменения усилят политическую конкуренцию, обеспечат открытость политической системы, будут способствовать появлению новой когорты политиков", — отметил президент.
"Мы вступили в новую эпоху развития Казахстана. В стране идет динамичный и всесторонний процесс обновления. Эти выборы станут олицетворением происходящих в обществе изменений и придадут мощный импульс дальнейшей модернизации нашей политической системы. <...> Выборы в Мажилис и маслихаты станут завершающим этапом перезагрузки государственных институтов и наполнят реальным содержанием формулу «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство", — говорится в заявлении Токаева.
Политические реформы в Казахстане были запущены после событий января текущего года, когда по всей республике прошли массовые протесты. Акции изначально были вызваны резким ростом цен на газ, впоследствии демонстрации переросли в беспорядки, протестующие требовали отставки правительства и политических реформ. В результате беспорядков и уличного противостояния погибли 230 человек, из которых 19 — военные и силовики.
"Назначить внеочередные выборы депутатов Мажилиса на 19 марта 2023 года. <...> Настоящий указ вводится в действие со дня опубликования", — говорится в документе.
Дату выборов депутатов местных советов определит ЦИК страны, - передает РБК.
В специальном заявлении Токаев выразил надежду, что обновленные составы депутатов продолжат работать в таком же формате и "придадут новый импульс" всесторонней модернизации страны. "Проведение внеочередных выборов в Мажилис и маслихаты продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме. По ее итогам наша страна перешла на новые, более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти", — говорится в заявлении Токаева.
Согласно заявлению казахстанского президента, теперь 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам. Выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения пройдут по смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, а на выборах в маслихаты районов и городов областного значения избиратели будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам. Такая система позволит защитить интересы избирателей как на общенациональном, так и на региональном уровне, обеспечит «широкую палитру взглядов в представительных органах власти» и создаст благоприятные условия для дальнейшего развития гражданского общества, - отметил глава государства.
Он напомнил, что ранее в стране было принято решение о введении в избирательные бюллетени графы "против всех" и — с целью "демократизации страны" — о снижении на выборах в Мажилис избирательного порога с 7 до 5%. Также был в четыре раза снижен регистрационный порог для партий — с 25 тысяч до 5 тысяч членов и сократилась с 600 до 200 человек минимальная численность региональных представительств партий. Еще одним нововведением, отмечается в заявлении Токаева, стало законодательное закрепление 30-процентной квоты для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями при распределении депутатских мандатов.
"Все эти институциональные изменения усилят политическую конкуренцию, обеспечат открытость политической системы, будут способствовать появлению новой когорты политиков", — отметил президент.
"Мы вступили в новую эпоху развития Казахстана. В стране идет динамичный и всесторонний процесс обновления. Эти выборы станут олицетворением происходящих в обществе изменений и придадут мощный импульс дальнейшей модернизации нашей политической системы. <...> Выборы в Мажилис и маслихаты станут завершающим этапом перезагрузки государственных институтов и наполнят реальным содержанием формулу «сильный президент — влиятельный парламент — подотчетное правительство", — говорится в заявлении Токаева.
Политические реформы в Казахстане были запущены после событий января текущего года, когда по всей республике прошли массовые протесты. Акции изначально были вызваны резким ростом цен на газ, впоследствии демонстрации переросли в беспорядки, протестующие требовали отставки правительства и политических реформ. В результате беспорядков и уличного противостояния погибли 230 человек, из которых 19 — военные и силовики.
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