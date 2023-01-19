В России

22 минуты назад

Россия закрыла въезд для 31 гражданина Новой Зеландии

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#санкции #Новая Зеландия

Эти лица поддерживали антироссийский курс.

Россия в качестве ответной меры закрыла въезд в страну некоторым гражданам Новой Зеландии. Всего в списке 31 человек из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, - сообщает МИД РФ.

"В ответ на очередные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Новой Зеландии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, вовлеченных в раскрутку антироссийской повестки дня и поддержку режима в Киеве", - говорится в сообщении ведомства.

С учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена, - добавляет министерство.

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#санкции #Новая Зеландия

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