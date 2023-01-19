В России
22 минуты назад
Россия закрыла въезд для 31 гражданина Новой Зеландии
Эти лица поддерживали антироссийский курс.
Россия в качестве ответной меры закрыла въезд в страну некоторым гражданам Новой Зеландии. Всего в списке 31 человек из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, - сообщает МИД РФ.
"В ответ на очередные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Новой Зеландии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, вовлеченных в раскрутку антироссийской повестки дня и поддержку режима в Киеве", - говорится в сообщении ведомства.
С учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена, - добавляет министерство.
"В ответ на очередные санкции против российских физических и юридических лиц со стороны правительства Новой Зеландии, вводимые в рамках русофобской кампании "коллективного Запада", въезд в нашу страну на бессрочной основе закрывается дополнительно для 31 новозеландца из числа представителей власти, журналистов и общественных деятелей, вовлеченных в раскрутку антироссийской повестки дня и поддержку режима в Киеве", - говорится в сообщении ведомства.
С учетом того, что официальный Веллингтон не намерен отказываться от антироссийского курса и продолжает плодить новые санкционные меры, работа над актуализацией российского "стоп-листа" будет продолжена, - добавляет министерство.