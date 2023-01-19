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В РФ стали меньше закупать лекарств для государственных больниц
Государственные больницы начали закупать меньше лекарств.
В России стали меньше закупать лекарств для государственных медицинских учреждений. За прошлый год было приобретено препаратов на 910 млрд рублей, что на 5% больше предыдущего аналогичного периода. Однако динамика оказалась значительно ниже, чем в разгар пандемии, - пишет "Ъ".
При этом закупки для районных стационаров уменьшились на 32%, для городских больниц — на 28%, в целом для государственных медучреждений — на 8%, - говорится в исследовании Headway Company.
За прошлый год операторы госзакупок приобрели лекарств на 910 млрд рублей, что на 5% больше год к году. Динамика оказалась значительно ниже, чем в разгар пандемии. При этом закупки для районных стационаров уменьшились на 32%, для городских больниц — на 28%, в целом для государственных медучреждений – на 8%.
Участники рынка связывают ситуацию не только со снижением заболеваемости коронавирусом, но и с экономией средств на фоне СВО.
В 2023 году эксперты ожидают изменения структуры закупок госклиник, которым придется приобретать больше средств для лечения и реабилитации раненых.
При этом закупки для районных стационаров уменьшились на 32%, для городских больниц — на 28%, в целом для государственных медучреждений — на 8%, - говорится в исследовании Headway Company.
За прошлый год операторы госзакупок приобрели лекарств на 910 млрд рублей, что на 5% больше год к году. Динамика оказалась значительно ниже, чем в разгар пандемии. При этом закупки для районных стационаров уменьшились на 32%, для городских больниц — на 28%, в целом для государственных медучреждений – на 8%.
Участники рынка связывают ситуацию не только со снижением заболеваемости коронавирусом, но и с экономией средств на фоне СВО.
В 2023 году эксперты ожидают изменения структуры закупок госклиник, которым придется приобретать больше средств для лечения и реабилитации раненых.