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В РФ стали меньше закупать лекарств для государственных больниц

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#лекарства #больницы

Государственные больницы начали закупать меньше лекарств.

В России стали меньше закупать лекарств для государственных медицинских учреждений. За прошлый год было приобретено препаратов на 910 млрд рублей, что на 5% больше предыдущего аналогичного периода. Однако динамика оказалась значительно ниже, чем в разгар пандемии, - пишет "Ъ".

При этом закупки для районных стационаров уменьшились на 32%, для городских больниц — на 28%, в целом для государственных медучреждений — на 8%, - говорится в исследовании Headway Company.

За прошлый год операторы госзакупок приобрели лекарств на 910 млрд рублей, что на 5% больше год к году. Динамика оказалась значительно ниже, чем в разгар пандемии. При этом закупки для районных стационаров уменьшились на 32%, для городских больниц — на 28%, в целом для государственных медучреждений – на 8%.

Участники рынка связывают ситуацию не только со снижением заболеваемости коронавирусом, но и с экономией средств на фоне СВО.

В 2023 году эксперты ожидают изменения структуры закупок госклиник, которым придется приобретать больше средств для лечения и реабилитации раненых.
99
#лекарства #больницы

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