Главу сельсовета осудили на три года условно за продажу земли за 15% от реальной рыночной стоимости

За выгодную сделку попросили перевести спонсорскую помощь на счет сельской администрации - 334 тысячи рублей.

В Долгоруковском районе осужден глава сельской администрации за превышение должностных полномочий.



Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, глава Свишенского сельсовета 57-летний Гусен Гереев продал индивидуальному предпринимателю земельный участок площадью свыше 2 тысяч квадратных метров без проведения торгов.



При этом предприниматель получил участок по цене всего 1 миллион 293 тысячи рублей, что составляет лишь 15% от его реальной рыночной стоимости. Взамен глава сельской администрации попросил перевести спонсорскую помощь на счет сельской администрации - 334 тысячи рублей.



В результате бюджету села был причинен ущерб на сумму более чем 7 миллионов рублей. Кроме того, были нарушены условия и порядок пользования землей, принципы обеспечения конкуренции.



Главу сельсовета осудили по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ за совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов общества и государства с причинением тяжких последствий.



Гусена Гереева приговорили к трём годам лишения свободы условно с таким же с испытательным сроком. Он также на два года лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти.



Приговор ещё не вступил в силу.