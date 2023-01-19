Происшествия

45 минут назад

Главу сельсовета осудили на три года условно за продажу земли за 15% от реальной рыночной стоимости

2 596
#суд #власть
Главу сельсовета осудили на три года условно за продажу земли за 15% от реальной рыночной стоимости

За выгодную сделку попросили перевести спонсорскую помощь на счет сельской администрации - 334 тысячи рублей.

В Долгоруковском районе осужден глава сельской администрации за превышение должностных полномочий.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, глава Свишенского сельсовета 57-летний Гусен Гереев продал индивидуальному предпринимателю земельный участок площадью свыше 2 тысяч квадратных метров без проведения торгов.

При этом предприниматель получил участок по цене всего 1 миллион 293 тысячи рублей, что составляет лишь 15% от его реальной рыночной стоимости. Взамен глава сельской администрации попросил перевести спонсорскую помощь на счет сельской администрации - 334 тысячи рублей.

В результате бюджету села был причинен ущерб на сумму более чем 7 миллионов рублей. Кроме того, были нарушены условия и порядок пользования землей, принципы обеспечения конкуренции.

Главу сельсовета осудили по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ за совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций и охраняемых законом интересов общества и государства с причинением тяжких последствий.

Гусена Гереева приговорили к трём годам лишения свободы условно с таким же с испытательным сроком. Он также на два года лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Приговор ещё не вступил в силу.
2 596
#суд #власть

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Мимоходом

16 минут назад
И снова условно. Ворон ворону глаз не выклюет.
ответить

Вопрос

25 минут назад
2тыс. кв. м=20 соток, 1 сотка=1293/20=64.65 тыс. р., а должна была стоить 64.65/15*100=431 тыс. р. 431 ТЫСЯЧА ЗА 1 СОТКУ !!!! Там что нефть на этой земле нашли?
ответить

Еще в рубрике

Угнанный «Фольксваген» вместо дизеля заправили бензином: по пути машина заглохла
#угон #автомобиль
2
Угнанный «Фольксваген» вместо дизеля заправили бензином: по пути машина заглохла

сегодня, 12:21

Происшествия
Водитель «ВАЗ-2109» пострадал в столкновении с автомобилем «Хендай»
#ДТП
Водитель «ВАЗ-2109» пострадал в столкновении с автомобилем «Хендай»

сегодня, 09:44

Происшествия
В суды пытались пронести газовое и травматическое оружие, электрошокеры и кастет
#приставы
12
В суды пытались пронести газовое и травматическое оружие, электрошокеры и кастет

вчера, 17:22

Происшествия
Соседи о Дмитрии Перове: «Он одиночка был»
#СВО #дезертир
Соседи о Дмитрии Перове: «Он одиночка был»

вчера, 17:12

Общество
«Пишите: лейтенант полиции Смирнова Татьяна Игоревна. Можете навести на меня справки»
#мошенничество
48
«Пишите: лейтенант полиции Смирнова Татьяна Игоревна. Можете навести на меня справки»

вчера, 14:45

Происшествия
70-летний липчанин перевёл «специалистам банка» два миллиона рублей
#мошенничество
16
70-летний липчанин перевёл «специалистам банка» два миллиона рублей

вчера, 14:35

Происшествия