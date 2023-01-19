Коронавирус
10 минут назад
В Липецкой области выявили рекордное за месяц количество новых случаев COVID-19
95
При этом о погибших от вируса не сообщается.
В Липецкой области врачи за сутки выявили 20 случаев COVID-19 (предыдущий максимум за последние 30-ть дней был зафиксирован 14 января — 18 случаев), никто не умер, двух человек госпитализировали, а выздоровели 18 человек. Для сравнения: 19 января 2022 года были выявлены 213 случаев инфицирования коронавирусом.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 452 случая COVID-19, выздоровели 172 323 человека, умерли 3 946 человек.
Рост выявленных за сутки случаев отмечен и в других регионах Черноземья, причем уже не первые сутки. В Воронежской области выявили 59 случаев COVID-19, в Тульской области — 27, в Рязанской области — 23, в Курской области — 21, в Тамбовской области — 19, в Орловской области — 10.
В Воронежской области впервые с прошлого года сообщили о двух умерших от COVID-19 за сутки.
В России за сутки выявили 5 914 случаев COVID-19, госпитализированы 837 человек, выздоровели 5 154 человека, умерли 40 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 21 876 336 случаев COVID-19, выздоровел 21 293 221 человек, умерли 394 569 человек.
С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе выявили 176 452 случая COVID-19, выздоровели 172 323 человека, умерли 3 946 человек.
Рост выявленных за сутки случаев отмечен и в других регионах Черноземья, причем уже не первые сутки. В Воронежской области выявили 59 случаев COVID-19, в Тульской области — 27, в Рязанской области — 23, в Курской области — 21, в Тамбовской области — 19, в Орловской области — 10.
В Воронежской области впервые с прошлого года сообщили о двух умерших от COVID-19 за сутки.
В России за сутки выявили 5 914 случаев COVID-19, госпитализированы 837 человек, выздоровели 5 154 человека, умерли 40 человек.
С начала эпидемии в стране выявили 21 876 336 случаев COVID-19, выздоровел 21 293 221 человек, умерли 394 569 человек.
95