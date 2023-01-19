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54 минуты назад

Госдума приняла закон об отмене налога при выплате матпомощи студентам

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#матпомощь #студенты #налоги

На получение материальной помощи во время обучения в вузе могут претендовать дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты с ограниченными возможностями здоровья, члены малоимущих семей и представители других уязвимых социальных категорий, нуждающиеся в поддержке.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене налога в 13% при выплате материальной помощи студентам колледжей и вузов.

Изменения предлагаются в статью 217 части 2 Налогового кодекса.

Уточняется, что на получение материальной помощи во время обучения в вузе смогут претендовать дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты с ограниченными возможностями здоровья, члены малоимущих семей и представители других уязвимых социальных категорий, нуждающиеся в поддержке, - говорится на сайте Госдумы.

В настоящий момент не облагаются НДФЛ материальные выплаты до 4 тысяч рублей, а матпомощь свыше этой суммы облагается налогом в размере 13%.

"Это несправедливо, когда государство оказывает поддержку молодым людям, но в то же время забирает часть выплаты обратно. Такую помощь нельзя рассматривать как доход, это целевая выплата в трудной жизненной ситуации для молодого человека", — заявил соавтор инициативы, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев.
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#матпомощь #студенты #налоги

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