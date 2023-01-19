Госдума приняла закон об отмене налога при выплате матпомощи студентам

На получение материальной помощи во время обучения в вузе могут претендовать дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты с ограниченными возможностями здоровья, члены малоимущих семей и представители других уязвимых социальных категорий, нуждающиеся в поддержке.





Изменения предлагаются в статью 217 части 2 Налогового кодекса.



Уточняется, что на получение материальной помощи во время обучения в вузе смогут претендовать дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты с ограниченными возможностями здоровья, члены малоимущих семей и представители других уязвимых социальных категорий, нуждающиеся в поддержке, - говорится на



В настоящий момент не облагаются НДФЛ материальные выплаты до 4 тысяч рублей, а матпомощь свыше этой суммы облагается налогом в размере 13%.



"Это несправедливо, когда государство оказывает поддержку молодым людям, но в то же время забирает часть выплаты обратно. Такую помощь нельзя рассматривать как доход, это целевая выплата в трудной жизненной ситуации для молодого человека", — заявил соавтор инициативы, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев. Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене налога в 13% при выплате материальной помощи студентам колледжей и вузов.Изменения предлагаются в статью 217 части 2 Налогового кодекса.Уточняется, что на получение материальной помощи во время обучения в вузе смогут претендовать дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты с ограниченными возможностями здоровья, члены малоимущих семей и представители других уязвимых социальных категорий, нуждающиеся в поддержке, - говорится на сайте Госдумы В настоящий момент не облагаются НДФЛ материальные выплаты до 4 тысяч рублей, а матпомощь свыше этой суммы облагается налогом в размере 13%."Это несправедливо, когда государство оказывает поддержку молодым людям, но в то же время забирает часть выплаты обратно. Такую помощь нельзя рассматривать как доход, это целевая выплата в трудной жизненной ситуации для молодого человека", — заявил соавтор инициативы, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев.