Крещенские купания и освящения воды прошли и в колониях Липецкой области

В колониях региона устанавливали купели и надувные бассейны для крещенских омовений

Во всех колониях, где отбывают наказания осужденные, прошли крещенские купания. Накануне там установили имеющиеся купели, а где таковые не имеются. - надувные бассейны. Как, например, в колонии №3. Но даже в таком бассейне батюшка освятил воду.Побывали в колониях священники, освятили воду, провели душеспасительные беседы с осужденными и рассказали об истории праздника, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.