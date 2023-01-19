Общество

13 минут назад

Крещенские купания и освящения воды прошли и в колониях Липецкой области

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#крещение #купания
Крещенские купания и освящения воды прошли и в колониях Липецкой области

В колониях региона устанавливали купели и надувные бассейны для крещенских омовений

Во всех колониях, где отбывают наказания осужденные, прошли крещенские купания. Накануне там установили имеющиеся купели, а где таковые не имеются. - надувные бассейны. Как, например, в колонии №3. Но даже в таком бассейне батюшка освятил воду.

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Побывали в колониях священники, освятили воду, провели душеспасительные беседы с осужденными и рассказали об истории праздника, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Липецкой области.





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#крещение #купания

Комментарии (1)

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Наталья

2 минуты назад
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