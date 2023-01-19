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сегодня, 09:56

Травматологи рекомендуют пожилым липчанам сегодня не выходить из дома без надобности

8 1123
#гололёд #наледь
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На дорогах — сильный гололёд.

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Медики просят липчан постараться не прибавлять им работы в гололёд и вести себя осторожно.

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Врач-травматолог Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Маргарита Селезнёва дала рекомендации липчанам.

«Пожилым липчанам рекомендуем не выходить из дома без надобности. Женщинам стоит воздержаться от каблуков, следует использовать устойчивую обувь. На улице не так морозно, не согревайте себя без надобности горячительными напитками, потому что 70% случаев травматизма связано с алкогольным опьянением. Берегите себя и своих близких», - отметила Маргарита Селезнёва.

Как сообщил GOROD48 главный врач Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Дмитрий Павлюкевич, пока с утра к ним не поступали пациенты с травмами, полученными в результате падения на скользкой дороге. 

Фото, видео- t.me/bsmp1
8 1123
#гололёд #наледь
3

Комментарии (8)

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8 минут назад
2222,словарь русского языка! Вас грамота подвела !
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Читай-пиши

12 минут назад
2222, а зачем тратить время на чтение новостей , сейчас время картинок и заголовков. 21-й век . Это лишь пенсионерам делать нечего , поэтому он запятые ищут .
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Несколько

18 минут назад
дней назад вышел из больницы на 8 МК после травмы головы и после операции . В больнице полно травмированных и не только стариков ,но и много молодых .У многих травмы головы ,что очень опасно .У медиков много работы с такими больными .
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Пиши-читай

31 минуту назад
2222, Болонская система образования она такая..
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2222

47 минут назад
ТравмАтолог!!!!! Что ж такие безграмотные...
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Житель Липецка

51 минуту назад
Гость, и целом в стране...!
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Ирина

55 минут назад
А травматологи случайно не рекомендуют управлению благоустройства как то обработать хотя бы тротуары.
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Гость

сегодня, 10:10
Какой бардак. Можно только матом описать ситуацию на улицах города.
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