Травматологи рекомендуют пожилым липчанам сегодня не выходить из дома без надобности

На дорогах — сильный гололёд.

Медики просят липчан постараться не прибавлять им работы в гололёд и вести себя осторожно.Врач-травматолог Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Маргарита Селезнёва дала рекомендации липчанам.«Пожилым липчанам рекомендуем не выходить из дома без надобности. Женщинам стоит воздержаться от каблуков, следует использовать устойчивую обувь. На улице не так морозно, не согревайте себя без надобности горячительными напитками, потому что 70% случаев травматизма связано с алкогольным опьянением. Берегите себя и своих близких», - отметила Маргарита Селезнёва.Как сообщил GOROD48 главный врач Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1 Дмитрий Павлюкевич, пока с утра к ним не поступали пациенты с травмами, полученными в результате падения на скользкой дороге.