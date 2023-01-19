Полимерное покрытие мостового перехода в районе Матырского уничтожили вандалы и ветер

Неприглядный вид мостового перехода над трассой «Липецк – Грязи» в районе Матырского бросается в глаза водителям



В сообществе «ТВК-НОВОСТИ (город Липецк) липчанин опубликовал видео, на котором зафиксировано ужасное состояние мостового перехода через дорогу от экономзоны к поселку Матырский. От полимерного покрытия не осталось практически ничего.В управлении дорог и транспорта Липецкой области сообщили, что покрытие разрушили вандалы, а ветер довершил их дело. Но мост обещают отремонтировать.- Надземный пешеходный переход был полностью отремонтирован в 2020 году. К сожалению, уже в 2021 на нем появились повреждения, сделанные неизвестными лицами, о чем в сентябре было написано заявление в полицию. Ответ пока не пришел. За последний месяц ветер серьезно усугубил последствия действий вандалов. Восстанавливать переход придется за счет средств Дорожного фонда. Сейчас составляется смета на новый ремонт, в срок с 30.01 по 6.02 планируется провести демонтаж разрушенных стенок, в феврале – провести положенные закупочные процедуры, после чего будет выполнен новый ремонт с применением более прочного монолитного поликарбоната, сообщили GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.