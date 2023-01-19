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сегодня, 12:40
В РФ могут законодательно запретить выбрасывать отходы в канализацию
Нарушителей предлагают штрафовать.
В России предлагают на законодательном уровне запретить выбрасывать бытовые и пищевые отходы в канализацию, - пишут "Известия" со ссылкой на письмо Российского экологического оператора (РЭО) в Минстрой.
Эксперты все чаще сталкиваются с бытовым мусором в очистных сооружениях канализации, - говорится в документе. Отмечается, что сбрасываемые в канализацию ватные палочки, средства гигиены, втулки, пищевые отходы и многое другое перекрывают путь сточным водам и закупоривают трубопровод, что приводит к дополнительным издержкам.
В РЭО считают целесообразным разработать меры по предотвращению сброса отходов в систему коммунального хозяйства и предусмотреть ответственность в виде штрафов за последствия подобных действий.
Специалисты подчеркивают, что проблема действительно существует. Но они полагают, что ее лучше решать путем информирования граждан о правильной эксплуатации жилища.
РЭО работает над механизмом, который позволяет сократить образование отходов плюс развивает инфраструктуру утилизации и вовлечения вторсырья в оборот. Речь идет о расширенной ответственности производителей. Плюс компания занимается инвестициями в инфраструктуру. Поэтому, для того чтобы отходы попадали на предприятия по утилизации, их важно выбрасывать в контейнеры для вторсырья (для пищевых и не пищевых) или смешанных отходов, а не в канализацию, - поясняет РЭО в письме.
Эксперты все чаще сталкиваются с бытовым мусором в очистных сооружениях канализации, - говорится в документе. Отмечается, что сбрасываемые в канализацию ватные палочки, средства гигиены, втулки, пищевые отходы и многое другое перекрывают путь сточным водам и закупоривают трубопровод, что приводит к дополнительным издержкам.
В РЭО считают целесообразным разработать меры по предотвращению сброса отходов в систему коммунального хозяйства и предусмотреть ответственность в виде штрафов за последствия подобных действий.
Специалисты подчеркивают, что проблема действительно существует. Но они полагают, что ее лучше решать путем информирования граждан о правильной эксплуатации жилища.
РЭО работает над механизмом, который позволяет сократить образование отходов плюс развивает инфраструктуру утилизации и вовлечения вторсырья в оборот. Речь идет о расширенной ответственности производителей. Плюс компания занимается инвестициями в инфраструктуру. Поэтому, для того чтобы отходы попадали на предприятия по утилизации, их важно выбрасывать в контейнеры для вторсырья (для пищевых и не пищевых) или смешанных отходов, а не в канализацию, - поясняет РЭО в письме.