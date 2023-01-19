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В столичном храме в ночь на Крещение произошел пожар

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#пожар #храм

Во время пожара в одном из московских храмов в ночь на Крещение пострадал человек.

Один человек пострадал при пожаре на Кронштадтском бульваре на севере Москвы, огонь ликвидирован, - сообщает ГУ МЧС по столице.

"Произошло возгорание на площади 100 квадратных метров... В результате пожара пострадал один человек", - говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном строении поступило в 3.53.

"В 03:53 19 января в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу САО, Кронштадтский бульвар, д. 24, корп. 2", — сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Москве.

Уточняется, что пожар был ликвидирован, - передает РИА Новости.

Отмечается, что открытое горение ликвидировали в 05:08, а полностью пожар удалось потушить в 05:24. Огонь успел охватить 100 квадратных метров площади. В тушении были задействованы 58 человек и 15 единиц техники.

Предварительная версия пожара — поджог.

По данным открытых источников, по данному адресу расположен храм Иоанна Кронштадтского.
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#пожар #храм

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