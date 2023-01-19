Происшествия

37 минут назад

В Липецкой области директор фирмы использовала в работе пиратские компьютерные программы

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#суд #авторское право
В Липецкой области директор фирмы использовала в работе пиратские компьютерные программы

Более 1 миллиона рублей ущерба нанесла руководитель ООО в Ельце разработчикам компьютерных программ

В елецком городском суде начинается процесс над 43-летней руководительницей одного из ООО, сотрудники которого использовали на своих компьютерах пиратские программы «1С-Софт» и «1С».

Женщина-руководитель, не оформив договоров с компаниями-разработчиками и не приобретя программы официально использовала их сама, и указывала на необходимость их использования своим подчиненным. В результате разработчикам был причинен общий ущерб более 1 миллиона рублей, что является особо крупным размером, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Помимо компенсации ущерба женщине грозит крупный штраф и тюремный срок вплоть до трех лет лишения свободы в рамках ст. 146 УК РФ

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#суд #авторское право

Комментарии (2)

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Липчанин

25 минут назад
Гость, речь об 1С, российской компании. На их софт даже об импорте (пока) не может идти и речи, тем более параллельном.
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Гость

31 минуту назад
А как же параллельный импорт?!
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