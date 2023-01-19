сегодня, 08:28
Европейский бизнес не хочет разрывать отношения с РФ
Европейскому бизнесу некомфортно встраиваться в общую политику Брюсселя против РФ. Об этом в интервью «Известиям» заявил и.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов.
Он добавил, что добровольное расставание с преимуществами, которые давало европейским экономоператорам присутствие на российском рынке, «едва ли входит в долгосрочные планы серьезных бизнес-игроков».
Кирилл Логвинов также добавил, что не намерены отказываться от работы в ЕС и российские структуры.
«Безусловно, все вынуждены адаптироваться к новым условиям, но видят в продолжении своей деятельности и определенные перспективы. Уйти с рынка проще, чем на него вернуться», — подчеркнул дипломат.
Кроме того, в интервью «Известиям» дипломат рассказал, почему в условиях санкций товарооборот РФ с ЕС в 2022 году вырос на 13,9%, а также оценил потенциал западных поставок оружия на Украину, сообщают «Известия».