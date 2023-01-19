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сегодня, 08:26

ЕС продолжает искать возможности для новых поставок оружия Украине

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Истощение запасов оружия — чувствительный для многих евростолиц вопрос. Об этом в интервью «Известиям» заявил и.о. постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов, отметив, что это не остановит поставки.

«Европейский оборонный сектор в последние годы был существенно недофинансирован, на складах присутствовал только необходимый минимум. Да и сама отрасль не наращивала производственные мощности, поэтому быстро восполнить запасы, по крайней мере за счет европейского ВПК, будет сложно. Но этот факт не может как-то воспрепятствовать углублению есовско-натовского партнерства. Оружие на Украину в любом случае будет поставляться в максимально возможном объеме», — отметил дипломат.

Он добавил, что все необходимые структуры по линии как НАТО, так и ЕС уже созданы, поиск доступной военной техники ведется на постоянной основе.

«А к тем, кто может что-то поставить, но пока не хочет, рано или поздно найдется соответствующий подход», — сказал Кирилл Логвинов.

В интервью «Известиям» он также рассказал о санкционном потенциале ЕС и планах Брюсселя по конфискации российских активов, сообщают «Известия».
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