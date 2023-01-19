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27 минут назад
В Армении 15 военных погибли в результате пожара в казарме
Причина ЧП устанавливается.
Не менее 15 военнослужащих погибли в результате пожара в казарме, принадлежащей одной из частей Вооруженных сил Армении, - сообщает Минобороны республики.
"По предварительным данным, в результате пожара, возникшего в казарме инженерно-снайперской роты воинской части N Минобороны, погибли 15 военнослужащих, состояние троих военнослужащих оценивается как тяжелое", - заявили в оборонном ведомстве страны.
Причина ЧП устанавливается, - передает ТАСС.
"По предварительным данным, в результате пожара, возникшего в казарме инженерно-снайперской роты воинской части N Минобороны, погибли 15 военнослужащих, состояние троих военнослужащих оценивается как тяжелое", - заявили в оборонном ведомстве страны.
Причина ЧП устанавливается, - передает ТАСС.