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27 минут назад

В Армении 15 военных погибли в результате пожара в казарме

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#пожар #военные

Причина ЧП устанавливается.

Не менее 15 военнослужащих погибли в результате пожара в казарме, принадлежащей одной из частей Вооруженных сил Армении, - сообщает Минобороны республики.

"По предварительным данным, в результате пожара, возникшего в казарме инженерно-снайперской роты воинской части N Минобороны, погибли 15 военнослужащих, состояние троих военнослужащих оценивается как тяжелое", - заявили в оборонном ведомстве страны.

Причина ЧП устанавливается, - передает ТАСС.
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#пожар #военные

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