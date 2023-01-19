Сегодня в Липецке: продолжаем купаться в проруби, вспоминаем Учителя и хороший вестерн в кино

Все самое важное и любопытное про наступающий четверг.

Выходим в плюс

В Липецке уже неделю с каждым днём температура становится на пару градусов выше. Сегодня погода на улице будет уже плюсовой – от 0 до 2 градусов тепла. Осадки ожидаются в виде мокрого снега и дождя, а дороги покроет гололедица.







Улицы Космонавтов и Военный городок без воды

Из-за ремонтных работ на сетях сегодня с 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах №№ 12, 14, 15, 16, 19, 19б, 20, 1/17, 27, 27а, 1/196, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 161 по улице Военный городок ; №№ 3, 3/1, 3а, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 35/1, 37а, 39 по улице Космонавтов; №№ 13, 13а, 13б, 13г, 15, 17, 19, 25, 23, 27, 27а, 25а, 29б, 29а по улице Терешковой.







В это же время не будет воды и на Кузнечной, 1.

Пробки

Доехать утром куда-то – уже успех, особенно, если ваш маршрут пролегает по проспекту Победы, улицам Московской, Циолковского, Гагарина, Терешковой, Неделина. Поэтому перед выездом советуем заглядывать в «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения. Это поможет выбрать оптимальный маршрут.



Купаться в реке сегодня можно весь день!

Крещенская ночь осталась позади, но окунаться в прорубь можно и в течение дня. Городская купель работает в районе Центрального пляжа, дежурят медики и спасатели. Они обещали сегодня работать до последнего желающего.







Приём у вице-мэра

Свой первый личный приём граждан в 2023 году проведёт и заместитель мэра Липецка Анна Шамаева, курирующая культуры, спорт и молодёжные направления.







Ждать липчан она будет сегодня с 14:00 на Театральной, 1 в кабинете № 102.

Конференция памяти Сталя Шмакова

Сегодня и завтра важные дни у педагогов. В Липецке пройдёт III научно-практическая конференция, посвященная памяти известного учителя и преподавателя ЛГПУ Сталя Анатольевича Шмакова (1931 – 2000).







Обычно на такие мероприятия съезжаются со всей страны. Например, в прошлом году на конференцию прибыли сотрудники школ и учреждений дополнительного образования Санкт-Петербурга, Новосибирска, Челябинска, Новосибирска, Краснодара, Курска республики Марий Эл. Коллеги вспомнят знаменитого липецкого Учителя с большой буквы, выслушают доклады на основе научных работ нашего земляка, после чего перейдут к практической части – обсуждению актуальных вопросов образования.

Пройдёт мероприятие 19 и 20 января с 10:00 в Доме детского творчества «Городской» (ул. Семашко, 9), который носит имя Сталя Шмакова, в этом году ему исполнилось бы 93 года.

И снова о птичках

«Покормите птиц зимой» - акцию с таким названием проведут сегодня в 10:00 работники ДК «Матыра» в липецком детском садике №12.







Но это не мешает обычным гражданам внести свою лепту в спасение пернатых. Кормушку можно сделать из подручного материала и засыпать в нее корм – подойдут недорогие злаки и сало. И лучше кормить птиц вместе с детьми: во-первых передадите эстафету поколений, а во-вторых, это пробудит в ребятишках ответственность.

«Бунтарь и мечтатель»

Вопрос знатокам – какой из писателей использовал более 40 (!) творческих псевдонимов? Правильный ответ - Мари-Анри Бейль. Всё ещё не можете вспомнить? Тогда вот его самое распространенное имя – Стендаль.







Его дебютом в литературе стал любовный роман «Арманс», опубликованный анонимно. Но полностью его писательское дарование раскрылось в историко-психологическом романе «Красное и чёрное: хроника XIX века». Правда, потом критики отмечали, что Стендаль ошибся столетием и его произведение больше подходит для людей следующего века.

В этом году исполняется 240 лет со дня рождения многоликого автора, произведениями которого восхищались и Александр Пушкин, и Лев Толстой. В библиотечно-информационном центре «Рудничный» (ул. Юношеская, 23а) ежедневно с 9:00 до 19:00 работает выставка «Бунтарь и мечтатель», посвященная великому литератору. Вход свободный.

Кинопремьеры

Четверг не только рыбный день, но и традиционное начало показа новых фильмов. Вот чем нас порадуют кинотеатры, начиная с сегодняшнего дня.

Турбозавры, весёлые приключения. Россия, 2022. Мультфильм, семейный. Режиссёр Алексей Котеночкин.

Новый приключения весёлых героев. Турбозавры с нетерпением ждали зиму, чтобы отправиться в веселые приключения вместе с Петей, Катей и новым членом команды – Сиреной. Построить каток или спасти потерявшегося пингвиненка – не составит труда для компании Турбозавров и детей.

Софья Ануфриева, Михаил Белякович, Лариса Брохман.

«На краю». США, 2022. Драма, триллер. Режиссёр: Ховард Дж. Форд

Триллер о выживании в горах. Альпинистка Келли становится свидетелем убийства подруги. Она успевает снять происходящее на камеру, но ее замечают. Девушка отправляется к неприступной скале, надеясь там скрыться от убийц, но она не подозревает, с какими трудностями ей придется столкнуться во время подъема на вершину и что ее убежище может стать настоящей ловушкой.

В ролях: Бриттани Эшворд, Бен Лэмб, Луис Бойлер.



«Отзвуки прошлого». США, 2022. Вестерн. Режиссёр Бретт Доноху.

Вестерн с Николасом Кейджем об исправлении былых ошибок. Колтон Бриггс сильно оступился в своем прошлом. И теперь прошлое его настигло. Опасность грозит близким людям, поэтому Бриггс должен спасти самое дорогое - свою семью. И на прошлом - поставить жирную точку.

В ролях: Николас Кейдж, Клинт Ховард, Ник Сирси.



Дорогие липчане! Где бы вы сегодня не оказались – на работе, в проруби, в кино не следует забывать о новостях. Заходите на GOROD48, с нами вы не пропустите ничего важного и полезного. До встречи!