Липецкие хоккеисты были близки к суперсенсации, но не хватило преимущества даже в две шайбы

Липецкие хоккеисты не смогли удержать преимущество в две шайбы.

Молодёжный хоккейный «Липецк» потерпел обидное поражение в Кирово-Чепецке от местной «Олимпии» - 3:4.

Пусть хозяева и идут на высоком 2-м месте в Западной конференции, но наши парни вполне могли рассчитывать на благоприятный исход, ведь по ходу матча они вели в счёте – 2:0 и 3:1.

Две шайбы «Липецк» вогнал в ворота «олимпийцев» в первом периоде: Артём Бякин удачно подставил клюшку на добивании, а незадолго до перерыва липчане в меньшинстве организовали быструю ответную атаку, точку в которой поставил почти двухметровый защитник Ярослав Хараб.

В середине игры хозяева отыграли одну шайбу: Максим Пиков с близкого расстояния переиграл Максима Пузякова, впервые в 2023 году оборонявшего последний рубеж команды. Но вскоре наш защитник Кирилл Панов «расчехлил пушку» и с дальней дистанции восстановил преимущество в две шайбы – 3:1.

Увы, но всё было упущено в третьем периоде. «Олимпия» сумела забить ровно столько, сколько требовалось для победы, не пустив липчан даже в овертайм. Уже на 2-й минуте периода Пиков оформил «дубль» броском от синей линии: закрытый игроками Пузяков не среагировал. На 48-й минуте хозяева выиграли вбрасывание в нашей зоне, и Егор Камынин отправил шайбу в «девятку» - 3:3.

«Олимпия» взвинтила обороты, наш тренер Андрей Лунёв попытался успокоить команду с помощью тайм-аута, но не тут то было. За полторы минуты до сирены хозяева провели резвую атаку «три в два», а завершающий бросок Рифата Файзетдинова был не берущимся – точно в дальний верхний угол ворот.

Для «Олимпии» эта победа стала уже 14-й подряд! Липчане были близки к тому, чтобы прервать эту невероятную сирую, но увы. Впрочем, сегодня у команды Андрея Лунёва будет ещё один шанс в повторной встрече.

«Олимпия» (Кирово-Чепецк) - МХК «Липецк» - 4:3 (0:2, 1:1, 3:0)

Шайбы: 0:1 - А.Бякин (Хараб, Коростилёв), 08:16. 0:2 - Хараб (Коковин), 15:54, мен. 1:2 – Пиков (Т.Пономарёв, Шафеев), 31:06. 1:3 - К.Панов (Коростилёв, П.Н.Копытин), 35:39. 2:3 - Пиков (Шафеев), 41:40. 3:3 - Камынин, 47:14. 3:4 -Файзетдинов (Камынин, Е.Борисов).

Штраф: 6 (Камынин-2, Ус-2, Бычков-2) - 6 (команда-4, Воропаев-2).

Вратари: А.Кузин - Пузяков, 00:00-59:25.

Броски: 30 (12+9+9) - 40 (14+14+12). Вбрасывания: 32 - 30.

Кирово-Чепецк. «Олимп-Арена». 479 зрителей

Судьи Д.Галимов (Пермь), А.Мухлынин, В.Кассихин (оба - Кирово-Чепецк).