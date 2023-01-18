41 минуту назад
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
19 января «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях на четырех улицах Липецка, предупредили в компании.
С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется еще один участок улицы Космонавтов – с неудобствами столкнутся жители домов №№ 35/1, 37а, 39 вышеуказанной улицы. Подвоз воды будет организован к дому № 37а.
С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 1 по улице Кузнечной – цистерна с водой для питья подъедет к вышеназванному дому.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.