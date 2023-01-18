На четырех улицах Липецка отключат холодную воду

19 января «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях на четырех улицах Липецка, предупредили в компании.

С 10:00 до 20:00 холодную воду отключат в домах №№ 3, 3/1, 3а, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6 по улице Космонавтов, №№ 12, 14, 15, 16, 19, 19б, 20, 1/17, 27, 27а, 1/196, 142, 143, 144, 145, 146, 148, 161 по улице Военный городок, №№ 13, 13а, 13б, 13г, 15, 17, 19, 25, 23, 27, 27а, 25а, 29б, 29а по улице Терешковой. Машина с водой для питья подъедет по адресу: улица Космонавтов, 5/2.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останется еще один участок улицы Космонавтов – с неудобствами столкнутся жители домов №№ 35/1, 37а, 39 вышеуказанной улицы. Подвоз воды будет организован к дому № 37а.



С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 1 по улице Кузнечной – цистерна с водой для питья подъедет к вышеназванному дому.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.