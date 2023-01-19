Начни новый год без долгов!

Региональный оператор "ЭкоПром-Липецк" спишет пеню, если основной долг будет погашен до 31 января (включая начисления за декабрь 2022 года).

Всем должникам регоператор готов простить пеню, если задолженность будет погашена до конца этого месяца.



Оплатить можно любым удобным способом. Без комиссии:

- в личном кабинете или на нашем сайте www.ecolipetsk.ru

- в офисах по обслуживанию физических лиц

- в отделении Почты России

- в Сбербанк Онлайн.





Платежи за услугу по обращению с ТКО – это своевременный вывоз мусора с улиц и дворов, это последующая обработка отходов и санитарная безопасность нашего региона.

Даже если житель не заключал письменный договор с АО «ЭкоПром-Липецк» и не оплачивал ни одной квитанции, обязанность платить обусловлена законодательством РФ (в соответствии с п. 148 Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354).

Кроме того, плата за услугу по обращению с ТКО обусловлена простой логикой – каждый из нас производит в среднем 400 кг отходов в год. Весь этот объем необходимо своевременно вывезти и обработать с минимальным ущербом для окружающей среды.



Подробнее об условиях акции на сайте www.ecolipetsk.ru и по телефону 56-56-54.

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