В суды пытались пронести газовое и травматическое оружие, электрошокеры и кастет

В судах приставами были пресечены попытки проноса 3 838 запрещённых предметов.

В прошлом году в зданиях судов Липецкой области приставами были пресечены попытки проноса 3 838 запрещённых предметов, в том числе 16 единиц газового и травматического оружия, 11 электрошоковых устройств, один кастет, один мини-сотовый телефон размером приблизительно 6 на 3 сантиметра и 3 809 иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих.



«Благодаря профессиональной работе судебных приставов запрещённые предметы не попали в суды и чрезвычайных происшествий в зданиях судов не допущено», - отмечают в пресс-службе УФССП России по Липецкой области.



Добавим, что ежедневно приставы охраняют здания Арбитражного суда Липецкой области, Липецкого областного суда, 23 здания районных судов, 24 здания и помещения судебных участков мировых судей.

