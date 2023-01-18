Происшествия

54 минуты назад

В суды пытались пронести газовое и травматическое оружие, электрошокеры и кастет

3 384
#приставы
В суды пытались пронести газовое и травматическое оружие, электрошокеры и кастет

В судах приставами были пресечены попытки проноса 3 838 запрещённых предметов.

В прошлом году в зданиях судов Липецкой области приставами были пресечены попытки проноса 3 838 запрещённых предметов, в том числе 16 единиц газового и травматического оружия, 11 электрошоковых устройств, один кастет, один мини-сотовый телефон размером приблизительно 6 на 3 сантиметра и 3 809 иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих.

«Благодаря профессиональной работе судебных приставов запрещённые предметы не попали в суды и чрезвычайных происшествий в зданиях судов не допущено», - отмечают в пресс-службе УФССП России по Липецкой области.

Добавим, что ежедневно приставы охраняют здания Арбитражного суда Липецкой области, Липецкого областного суда, 23 здания районных судов, 24 здания и помещения судебных участков мировых судей.
3 384
#приставы

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Алёшка

5 минут назад
Судью убивать не надо есть охрана но отелефон дружище
ответить

Григорьев

26 минут назад
Ежик, а меня не пропустили с маникюрными ножницами и пилочкой для ногтей.
ответить

Ежик

42 минуты назад
Они посчитали мой ключ от гаража холодным оружием, что им ещё сказать я незнаю
ответить

Еще в рубрике

Соседи о Дмитрии Перове: «Он одиночка был»
#СВО #дезертир
Соседи о Дмитрии Перове: «Он одиночка был»

59 минут назад

Общество
«Пишите: лейтенант полиции Смирнова Татьяна Игоревна. Можете навести на меня справки»
#мошенничество
26
«Пишите: лейтенант полиции Смирнова Татьяна Игоревна. Можете навести на меня справки»

сегодня, 14:45

Происшествия
70-летний липчанин перевёл «специалистам банка» два миллиона рублей
#мошенничество
7
70-летний липчанин перевёл «специалистам банка» два миллиона рублей

сегодня, 14:35

Происшествия
18-летний добринец может сесть на три года из-за конопли
#наркотики
1
18-летний добринец может сесть на три года из-за конопли

сегодня, 14:29

Происшествия
«Военный упал. Потом поднялся и начал стрелять в Дмитрия», - в селе Новоуглянка ведутся следственные...
#СВО #дезертир
«Военный упал. Потом поднялся и начал стрелять в Дмитрия», - в селе Новоуглянка ведутся следственные...

сегодня, 13:46

Происшествия
Мошенники стали представляться сотрудниками МФЦ
#мошенничество
1
Мошенники стали представляться сотрудниками МФЦ

сегодня, 13:34

Происшествия