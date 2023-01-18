Спорт

58 минут назад

60 соперников не помеха – Иван Агафонов выиграл первенство России по самбо

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#Самбо #Иван Агафонов
60 соперников не помеха – Иван Агафонов выиграл первенство России по самбо

Елецкий борец в «альма-матер» этого вида спорта вышел победителем в шести тяжёлых схватках.

Иван Агафонов из Ельца выиграл одну из главных медалей в своей жизни, став победителем первенства России по самбо среди юниоров до 24-х лет в Кстово Нижегородской области.

Самооборону без оружия придумали в бывшем СССР, она развивается в основном на постсоветском пространстве, а конкуренция в России мало чем уступает чемпионатам мира. Тем более что в весовой категории до 71 кг наибольшее число спортсменов – 63 человека из разных уголков страны.

Ивану пришлось изрядно потрудиться, он вышел победителем из шести схваток. В полуфинале воспитанник елецкого «Локомотива» взял верх над Дмитрием Кузнецовым из Екатеринбурга, а сложнее всего пришлось в финальной встречи. Агафонов и его соперник Никита Александров из Чебоксар долго не могли выявить победителя, но в самом конце схватки нашему земляку удался приём, который судьи оценили в два балла, итог – победа 2:0.

Третье место в этой категории поделили Кузнецов и Руслан Усов из Прокопьевска Кемеровской области.

Тренер чемпиона и его отец Владимир Агафонов ранее называл GOROD48 именно старт к Кстово основным для своего сына в нынешнем году. Рубеж взят, хотя Иван был младше многих участников, ведь ему всего 22 года.

Елецкий борец ранее дважды побеждал на юниорских первенствах мира, по праву носит звание мастера спорта международного класса.

Фото Всероссийской федерации самбо

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#Самбо #Иван Агафонов

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