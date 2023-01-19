«Мобилизация квартир». Что будет с рынком недвижимости в 2023 году? Ответы экспертов.

На сегодняшний день экономика на этапе, когда непросто принять решение о том, куда выгодно вкладывать свои сбережения. Период санкционного давления, подорожания стройматериалов и общей нестабильности возникает характерный вопрос: что будет с рынком недвижимости, и стоит ли покупать квартиру в 2023 году? Рассказываем, что об этом думают эксперты рынка.

Аналитики ГК «Ремстройсервис» допускают, что благоприятное воздействие на рынок жилья и стимулирование спроса окажут продление льготной ипотеки, а также субсидированные ставки.

В 2023 году произойдет сразу несколько значимых изменений, которые затронут рынок недвижимости:

• Программа льготной ипотеки будет действовать до 1 июля 2024 года, со ставкой до 7.7%**



• Маткапитал увеличили до 589,6 тысячи рублей на первого ребенка и до 779 тысяч рублей на второго ребенка



• Программа семейной ипотеки продлена до 1 июля 2024 года. С наличием программ, где ставки опустятся до планки в 3%*.



• Центробанк сообщил, что в начале 2023 года будут предусмотрены меры по ограничению рисков по ипотеке от застройщиков. Ряд банков уже отказались от таких программ жилищного кредитования.

Всё это позитивно скажется на покупательской способности в этот период.

Также эксперты считают, что не стоит откладывать покупку квартиры в долгий ящик. Никто не застрахован от ситуации, что в начале 2023 года Центробанк может повысить ключевую ставку, что может привести к удорожанию ипотеки.

При всех «за и против», когда доходит дело до выбора новой квартиры, полагаться на удачу явно не стоит. Нужно твёрдо быть уверенным застройщике. Например, за свои заслуги ГК «Ремстройсервис» уже 6 год подряд представлена к федеральной награде «Надёжный застройщик». Кроме того, в 2022 году компания вошла в ТОП 100 лучших предприятия России по Липецкой области.





Одним из популярнейших объектов компании является город-спутник Romanovo city.













Romanovo City – это пример масштабной застройки, чей уровень инфраструктуры не только не уступает городской, но даже превосходит ее. Где стоимость квадратного метра стартует от 52500 р/м². А сам комплекс расположен всего в 6 км. от города.









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Одно из главных преимуществ комплекса - развитая инфраструктура города- спутника





Открытый бассейн 50х25 м





Фитнес – центр





SPA комплекс





Ресторан европейской кухни





Теннисный корт федерального уровня

Город-спутник Romanovo City – пример продуманной комплексной среды, где учитываются пожелания и предпочтения каждого его жителя.

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*Ставка от 3% годовых действует в рамках программы ипотечного кредитования ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» с учетом условий субсидирования процентной ставки застройщиком на приобретение жилой недвижимости как на стадии строительства, так и как готовое жильё от застройщика – ООО СЗ «РЕМСТРОЙСЕРВИС РОМАНОВО», при сроке кредита от 144 до 240 месяцев, при условии оформления услуги «Электронная регистрация права собственности». При отказе заемщика от услуги «Электронная регистрация права собственности» процентная ставка увеличивается на 0,3 % годовых. Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 12 000 000 руб. - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 6 000 000 руб. при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых в период с 1 января 2018 г. до 31 декабря 2022 г. (включительно) родился ребенок, гражданин РФ, либо имеется ребенок, являющийся гражданином РФ, рожденный не позднее 31.12.2022г., которому установлена категория «ребенок-инвалид». Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Электронная регистрация права собственности» предоставляется ООО «ЦНС» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru), услуга является платной. Условия действуют в период с 09.09.2021 по 31.12.2022 вкл. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платежеспособности и стоимости обеспечения. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. г Застройщик ООО Специализированный застройщик «РЕМСТРОЙСЕРВИС РОМАНОВО» ОГРН 1204800009853, ИНН 4826145230. Не является офертой. Реализация на основании долевого участия с применением системы расчетов по ЭСКРОУ счетам. Строительство ведётся за счет проектного финансирования, банк - партнер ПАО Сбербанк, генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015 г. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.



**Ставка 7,7% годовых действует при условии комплексного страхования и при первом взносе от 15%. Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика. Сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - не более 12 млн. руб., для остальных регионов – не более 6 млн. руб. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Срок заключения кредитного договора до 31.12.2023 (включительно).

Условия действительны с 09.01.2023 г. до даты изменения банком условий кредитования.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Застройщик ООО Специализированный застройщик «РЕМСТРОЙСЕРВИС РОМАНОВО» ОГРН 1204800009853, ИНН 4826145230. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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