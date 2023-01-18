Общество

57 минут назад

Липецкая вечЁрка: ликвидация дезертира, «двойное изнасилование» и кесарево собаке

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#вечЁрка #дезертир #изнасилование #кесарево
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Липецкая вечЁрка: ликвидация дезертира, «двойное изнасилование» и кесарево собаке

Сегодня, 18 января, в деревне Новоуглянка Усманского района спецслужбы ликвидировали дезертира, в Задонском районе в суд направили дело по факту доноса о заведомо ложном изнасиловании, и на новогодних праздниках ветеринары сделали кесарево сечение собаке.

Утром, в 10.40, в деревне Новоуглянка Усманского района спецслужбы застрелили дезертира из зоны СВО — 31-летнего Дмитрия Перова. Ориентировка на него поступила еще накануне. Молодой мужчина покинул с оружием часть 13 января. За это время Дмитрий успел побывать у матери в Воронеже, а потом направился в родную деревню, там его уже ждали представители спецслужб. Во время операции по ликвидации дезертира никто из местных жителей не пострадал.

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Следователи на месте ЧП работали весь день. Улица Мира, на которой жил Дмитрий Перов, была перекрыта для проезда. Соседи отзывались о Дмитрии хорошо, отметили, правда, что он был замкнутым человеком. Добавив, что до участия в СВО ездил на Донбас. До сих пор неясно, почему 31-летний мужчина дезертировал из части с оружием.

Новости о Перове набрали несколько десятков тысяч просмотров и стали самыми просматриваемыми сегодня. Еще одной популярной темой оказался  материал о женском коварстве. 44-летняя жительница деревни Старая Воскресеновка заявила по телефону 112 о двойном изнасиловании при том, что мужчина даже не оказывал ей знаков внимания.

В октябре прошлого года в гости к 44-летней даме пришел мужчина и соседка. Они выпили, а потом гость решил проводить соседку домой, так как она нетвердо стояла на ногах. Процесс провожания явно подзатянулся, хозяйка начала ревновать. И даже пошла выяснять к соседке, что у той было с гостем. Но соседка оказалась настолько пьяна, что не смогла ответить на столь важный вопрос. И жительница деревни Старая Воскресеновка взяла да и заявила — гость изнасиловал ее и соседку. Теперь ей грозит до трех лет лишения свободы за ложный донос.

— Тут не дело надо возбуждать, а от алкоголизма лечить, — посоветовал Липецк.

— Мужчин после сорока не хватает. Снизить мужикам пенсионный возраст. Кто за? — предложил Гарри.

Нечасто, но все же есть на GOROD48 добрые новости. На новогодних праздниках ветеринары сделали собаке кесарево сечение. Благодаря этому на свет появились четверо щенков. За время каникул к ветеринарам обратились более 700-т владельцев животных, врачи сделали 20-ть операций, в том числе по удалению камней из мочевого пузыря у собаки.

— Спасибо за ваш труд, ветеринары! Тоже достаётся вам всего!!! — поблагодарила Ольга.

Сегодня ночью самые смелые окунутся в прорубь. Напомним, что официальное место купания в Липецке только одно — на Центральном пляже. Там будут дежурить спасатели, в необорудованных для купания водоемах окунаться опасно. Эта крещенская ночь запомнится надолго, прежде всего своей погодой. Крещенских морозов не будет. Сегодня ночью, по прогнозам синоптиков, в Липецке 0 до -2 градусов, а днем еще немного потеплеет до +2 градусов.
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#вечЁрка #дезертир #изнасилование #кесарево
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