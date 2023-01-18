14 минут назад
Жители Липецкой области стали реже вкладывать деньги в кредитные потребительские кооперативы
По итогам 9 месяцев прошлого года в кредитные потребительские кооперативы вложили на 39% меньше средств, чем за аналогичный период 2021 года.
С января по сентябрь липчане заключили договоры займа на 241 миллион рублей. Жители области занимали в среднем 470 тысяч рублей.
Эксперты липецкого отделения Банка России отмечают, что кредитные потребительские кооперативы наиболее востребованы у граждан, чья кредитная история не позволяет обратиться в банк.
При этом пайщикам напоминают, что кредитные потребительские кооперативы не входят в государственную систему страхования вкладов. Кроме того, перед обращением в кооператив необходимо через госреестр уточнить, легально ли он работает.