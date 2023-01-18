Экономика

14 минут назад

Жители Липецкой области стали реже вкладывать деньги в кредитные потребительские кооперативы

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#деньги
Жители Липецкой области стали реже вкладывать деньги в кредитные потребительские кооперативы

По итогам 9 месяцев прошлого года в кредитные потребительские кооперативы вложили на 39% меньше средств, чем за аналогичный период 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Липецкой области, за 9 месяцев прошлого года жители Липецкой области вложили в кредитные потребительские кооперативы 39 миллионов рублей, что на 39% меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

С января по сентябрь липчане заключили договоры займа на 241 миллион рублей. Жители области занимали в среднем 470 тысяч рублей.
Эксперты липецкого отделения Банка России отмечают, что кредитные потребительские кооперативы наиболее востребованы у граждан, чья кредитная история не позволяет обратиться в банк.

При этом пайщикам напоминают, что кредитные потребительские кооперативы не входят в государственную систему страхования вкладов. Кроме того, перед обращением в кооператив необходимо через госреестр уточнить, легально ли он работает.
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#деньги

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