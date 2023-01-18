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В Британии началась двухдневная забастовка медсестер

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#забастовка #Британия #медсестры

Медсестры хотят увеличения зарплаты.

В Великобритании началась двухдневная забастовка медсестер из 55 объединений Национальной системы здравоохранения (NHS), они продолжают требовать повышения зарплаты на 5% выше инфляции, - передает "Интерфакс" со ссылкой на иностранные СМИ.

Уточняется, что еще две подобные акции протеста они провели в декабре минувшего года. Однако прийти к консенсусу с властями не удалось.

Министр здравоохранения Стив Баркли заявил, что повышение зарплат сестрам приведет к сокращению ухода за пациентами. Правительство пока отказывается от переговоров с бастующими.

18 и 19 января медсестры будут делать перерывы в работе с 7:30 утра до 20:30. Из-за этого пришлось отменить большое количество операций и приемов у врачей. В декабре из-за них около 30 тысяч человек не смогли попасть к врачам по записи.

Профсоюз "Королевский колледж медсестер" объявил, что следующие забастовки пройдут 6 и 7 февраля уже в 73 объединениях NHS, если Минздрав не согласится на переговоры об оплате труда.

Кроме того, вскоре о предстоящих акциях протеста объявят также работники скорой помощи и британские фельдшеры, - передает Bfm.ru.
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#забастовка #Британия #медсестры

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