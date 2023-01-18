Российский круизный лайнер врезался в пристань в турецком порту

В момент ЧП на борту находились 668 человек, в том числе 385 пассажиров и 283 членов экипажа и персонала. По предварительным данным, пострадавших нет.





Уточняется, что инцидент произошел на западе черноморского побережья по причине сильного шторма. В момент столкновения на борту лайнера находилось 668 человек.



Предположительно, никто не пострадал в ходе инцидента с российским круизным лайнером.



По сведениям СМИ, команды береговой охраны приняли меры безопасности.



Корабль с 385 пассажирами и 283 членами экипажа прибыл из Сочи и пытался пришвартоваться.



Корпус круизного лайнера планируют обследовать водолазы, так как не исключается вероятность повреждений судна. Круизный лайнер Astoria Grande, прибывший в Турцию из России два дня назад, врезался в пристань при подходе к турецкому порту Амасра, - передает РИА Новости Уточняется, что инцидент произошел на западе черноморского побережья по причине сильного шторма. В момент столкновения на борту лайнера находилось 668 человек.Предположительно, никто не пострадал в ходе инцидента с российским круизным лайнером.По сведениям СМИ, команды береговой охраны приняли меры безопасности.Корабль с 385 пассажирами и 283 членами экипажа прибыл из Сочи и пытался пришвартоваться.Корпус круизного лайнера планируют обследовать водолазы, так как не исключается вероятность повреждений судна.