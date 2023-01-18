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21 минуту назад

Российский круизный лайнер врезался в пристань в турецком порту

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#лайнер #корабль #столкновение

В момент ЧП на борту находились 668 человек, в том числе 385 пассажиров и 283 членов экипажа и персонала. По предварительным данным, пострадавших нет.

Круизный лайнер Astoria Grande, прибывший в Турцию из России два дня назад, врезался в пристань при подходе к турецкому порту Амасра, - передает РИА Новости.

Уточняется, что инцидент произошел на западе черноморского побережья по причине сильного шторма. В момент столкновения на борту лайнера находилось 668 человек.

Предположительно, никто не пострадал в ходе инцидента с российским круизным лайнером.

По сведениям СМИ, команды береговой охраны приняли меры безопасности.

Корабль с 385 пассажирами и 283 членами экипажа прибыл из Сочи и пытался пришвартоваться.

Корпус круизного лайнера планируют обследовать водолазы, так как не исключается вероятность повреждений судна.
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#лайнер #корабль #столкновение

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