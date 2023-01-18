21 минуту назад
Российский круизный лайнер врезался в пристань в турецком порту
В момент ЧП на борту находились 668 человек, в том числе 385 пассажиров и 283 членов экипажа и персонала. По предварительным данным, пострадавших нет.
Уточняется, что инцидент произошел на западе черноморского побережья по причине сильного шторма. В момент столкновения на борту лайнера находилось 668 человек.
Предположительно, никто не пострадал в ходе инцидента с российским круизным лайнером.
По сведениям СМИ, команды береговой охраны приняли меры безопасности.
Корабль с 385 пассажирами и 283 членами экипажа прибыл из Сочи и пытался пришвартоваться.
Корпус круизного лайнера планируют обследовать водолазы, так как не исключается вероятность повреждений судна.