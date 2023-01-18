Липецкстат: Липецкая область – вторая по обороту розничной торговли и лидер по объему платных услуг

В лидерах среди регионов Черноземья Липецкая область оказалась также по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на душу населения. Липецкстат подготовил рейтинг Липецкой области среди регионов Центрального Черноземья (Липецкая, Воронежская, Белгородская, Курская, Тамбовская) в январе-ноябре 2022 года.

По статистическим данным, индекс промышленного производства в Липецкой области в январе-ноябре составил 96,2% по сравнению с тем же периодом 2021 года – это четвертое место среди регионов Центрально-Черноземного района. По объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на душу населения по виду деятельности «Обрабатывающие производства» (866,5 тысячи рублей) Липецкая область занимает первое место. Этот показатель отражает уровень развития региона, его экономические возможности и потенциал. Для Белгородской области (второе место) он составил 627,9 тысячи рублей на человека. Этот параметр для аутсайдера – Тамбовской области – оказался почти в 3,5 раза ниже, 254,6 тысячи рублей.



За 11 месяцев 2022 года в области за счет всех источников финансирования сдано в эксплуатацию 703,2 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов – это 65% к аналогичному периоду годом ранее. По объему введенного жилья в расчете на 1000 человек населения (631,4 квадратного метра) область занимает второе место после Воронежской области (731,1 квадратного метра).



Оборот розничной торговли в расчете на душу населения составил 271,1 тысячи рублей – это второе место после Воронежской области (289,8 тысячи рублей). По объему платных услуг, оказанных на душу населения (64,8 тысячи рублей), наша область стала лидером среди регионов Центрального Черноземья.



В ноябре 2022 года индекс потребительских цен составил 112% (к декабрю 2021 года), по этому показателю Липецкая область занимает третье место в Центрально-Черноземном районе.



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (до удержания НДФЛ) в январе-октябре 2022 года составила 45 090 рублей – это второе место после Белгородской области (46 292 рубля).



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Липецкой области на конец ноября 2022 года составил 0,4% экономически активного населения, он соответствует значению показателя во всех регионах Центрально-Черноземного района, кроме Воронежской области (0,7%).



В январе-октябре текущего года по числу родившихся на 1000 человек населения (7,4) Липецкая область занимает 3 место в Центральном Черноземье после Воронежской (7,6) и Курской (7,5) областей.