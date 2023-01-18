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Налоговые уведомления можно будет получать через «Госуслуги»

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#налоги #госуслуги

В случае окончательного принятия поправок возможность получения налоговых уведомлений через портал "Госуслуг" появится у россиян с 2024 года.

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении поправки в Налоговый кодекс РФ, которыми предлагается разрешить гражданам получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов через портал "Госуслуги".

Уточняется, что в настоящий момент такие уведомления направляются налоговой службой заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Законопроект с 1 января 2024 года предоставляет гражданам, имеющим подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации, получать такие уведомления и другие документы через личный кабинет на портале "Госуслуги" без их направления по почте.

Законопроект также предусматривает, что передача документов, содержащих сведения о налогоплательщике, составляющие налоговую тайну, будет проходить с согласия получателя. Если со временем гражданин передумает получать такие уведомления через портал госуслуг, он сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление, - говорится на сайте Госдумы.
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#налоги #госуслуги

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