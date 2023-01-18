сегодня, 15:40
Налоговые уведомления можно будет получать через «Госуслуги»
В случае окончательного принятия поправок возможность получения налоговых уведомлений через портал "Госуслуг" появится у россиян с 2024 года.
Уточняется, что в настоящий момент такие уведомления направляются налоговой службой заказными письмами по почте либо в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. Законопроект с 1 января 2024 года предоставляет гражданам, имеющим подтвержденную учетную запись в единой системе идентификации и аутентификации, получать такие уведомления и другие документы через личный кабинет на портале "Госуслуги" без их направления по почте.
Законопроект также предусматривает, что передача документов, содержащих сведения о налогоплательщике, составляющие налоговую тайну, будет проходить с согласия получателя. Если со временем гражданин передумает получать такие уведомления через портал госуслуг, он сможет направить в налоговый орган соответствующее уведомление, - говорится на сайте Госдумы.