В России
14 минут назад
ЦБ РФ начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам
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Общее число валют, для которых ЦБ устанавливает курсы, выросло до 43.
Центробанк России с 18 января начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам.
В список дополнительно включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал, - говорится на сайте регулятора.
Отмечается, что официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 18 января 2023 года.
Общее количество иностранных валют, для которых ЦБ РФ устанавливает курсы, выросло до 43, - пишет "Ъ".
В список дополнительно включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал, - говорится на сайте регулятора.
Отмечается, что официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 18 января 2023 года.
Общее количество иностранных валют, для которых ЦБ РФ устанавливает курсы, выросло до 43, - пишет "Ъ".
195