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14 минут назад

ЦБ РФ начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к 9 иностранным валютам

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#рубль #валюта #экономика

Общее число валют, для которых ЦБ устанавливает курсы, выросло до 43.

Центробанк России с 18 января начинает устанавливать официальные курсы рубля еще к девяти иностранным валютам.

В список дополнительно включены дирхам ОАЭ, таиландский бат, вьетнамский донг, сербский динар, новозеландский доллар, грузинский лари, индонезийская рупия, египетский фунт и катарский риал, - говорится на сайте регулятора.

Отмечается, что официальные курсы указанных иностранных валют по отношению к рублю будут устанавливаться Банком России начиная с 18 января 2023 года.

Общее количество иностранных валют, для которых ЦБ РФ устанавливает курсы, выросло до 43, - пишет "Ъ".
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#рубль #валюта #экономика

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